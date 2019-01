Travis Strikes Again No More Heroes Video Recensione: la follia di Suda51 arriva su Nintendo Switch

Dopo aver portato un po' di sana distruzione su Wii e successivamente su PlayStation 3 e Xbox 360, Travis Touchdown si accasa su Nintendo Switch con Travis Strikes Again: No More Heroes, l'ultima riedizione dell'inconfondibile action "in salsa jappa" partorito dalla vulcanica mente di Goichi Suda.

In Travis Strikes Again la mano di Suda51 si avverte grazie a una scrittura divertente e a uno stile sperimentale. Sono virtù che tuttavia non trovano terreno fertile in una proposta di gioco troppo superficiale.

Sfortunatamente, l’ultimo lavoro dell’autore giapponese è un action game dalle meccaniche poco elaborate e dall’incedere ludico e visivo davvero monocorde. Un prodotto che, in fin dei conti, non riesce del tutto ad andare oltre le sue buone intenzioni. E questo, nonostante le ottime premesse e le attese che hanno accompagnato lo sviluppo del titolo, specie in virtù della fame incontenibile di novità che sembra attraversare l'intero panorama videoludico legato a Nintendo Switch.

Con Travis Strikes Again: No More Heroes, Suda51 e i suoi Grasshopper Manufacture, di conseguenza, ci restituiscono l'immagine di un progetto compiuto, ma solo a metà.

Nella video recensione che vi proponiamo quest'oggi, naturalmente, tutti i nodi del canovaccio narrativo, del comparto grafico e dell'impianto di gameplay vengono al pettine con l'analisi di Andrea Fontanesi e Gabriele Laurino che ripercorre la storia di Travis Touchdown e analizza i pregi (pochi ma evidenti) e i difetti (decisamente tanti e ancor più visibili) di questa sua ultima avventura.