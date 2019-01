Travis Strikes Again torna mostrarsi con il trailer "Life is Destroy"

Nintendo ha pubblicato su Youtube un nuovo stravagante trailer di Travis Strikes Again: No More Heroes il nuovo titolo di Grasshopper Manufacture e dell'eclettico Suda 51 in dirittura di arrivo su Switch.

Il trailer, intitolato Life is Destroy, include diversi spezzoni di gameplay inediti e ci offre una piccola anteprima del gioco, mostrandoci alcuni dei nemici che dovremo affrontare per portare a termine il gioco e alcune alcune delle curiose ambientazioni che potremo esplorare nel corso dell'avventura. Trovate il filmato in questione in apertura di notizia.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Travis Strikes Again: No More Heroes sarà disponibile a partire dal 18 gennaio 2019 esclusivamente su Nintendo Switch. Il gioco non sarà un seguito diretto di No More Heroes 2, ma di una sorta di spin-off ambientato sette anni dopo gli eventi del secondo capitolo: Bad Man, intenzionato a vendicare la figlia Bad Girl, si reca alla roulotte di Travis Touchdown, a quel punto la console utilizzata dal protagonista (la Death Drive Mark 2) impazzisce e catapulta i due all'interno di un bizzarro e pericoloso mondo virtuale. Per riuscire a tornare indietro sani e salvi, i due sono così costretti a unire le forze e affrontare insieme innumerevoli minacce.