Travis Trikes Again No More Heroes: Gameplay e un messaggio da Suda 51 nel Nintendo Minute

Il Nintendo Minute pubblicato questa settimana sul canale Youtube ufficiale di Nintendo offre la possibilità di dare un ulteriore sguardo al nuovo Gioco di Suda 51: Travis Strikes Again: No More Heroes.

All'interno del video, infatti, i due tradizionali conduttori della rubrica giocano alla nuova esclusiva in arrivo su Nintendo Switch. Nel corso del gameplay è possibile osservare alcuni elementi che caratterizzeranno il nuovo capitolo delle avventure di Travis Touchdown, in particolare il funzionamento della Modalità Cooperativa. I conduttori di Nintendo Minute si avventurano infatti insieme alla scoperta del Titolo, esplorando il mondo mostratoci in precedenza dal Trailer Coffee and Doughnut. Come introduzione al gameplay, trovate un breve messaggio inviato dallo stesso Suda 51. Il video ha una durata di circa un quarto d'ora e potete visualizzarlo direttamente in apertura a questa news.



Ricordiamo ai Lettori che Travis Strikes Again: No More Heroes è atteso in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo venerdì 28 gennaio 2019. Per chi desiderasse maggiori informazioni sul nuovo progetto di Suda 51, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un nostro speciale dedicato al Gioco, a cura di Marco Mottura. Inoltre, con l'avvicinarsi della data di pubblicazione, Grasshopper Manufacture ha pubblicato numerosi Trailer dedicati a Travis Strikes Again No More Heroes, quali Golden Dragon GP o Life is Destroy.