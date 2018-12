Travis Trikes Again No More Heroes: Nuovi Dettagli sul Season Pass

Travis Strikes Again: No More Heroes è atteso in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 18 gennaio 2019. Con l'avvicinarsi della data di pubblicazione, veniamo a conoscenza di nuovi dettagli.

Suda 51, storico Autore della Serie, aveva promesso che nella giornata di giovedì 20 dicembre avremmo ricevuto nuove informazioni su Travis Strikes Again: No More Heroes. I nuovi dettagli riguardano principalmente il supporto post-lancio del titolo, in particolare la struttura del Season Pass. Questo darà accesso a due contenuti aggiuntivi.

Il primo di questi è intitolato "Contenuto Aggiuntivo Vol. 1 Black Dandelion" e sarà pubblicato il 28 febbraio 2019. Di seguito le aggiunte introdotte, così come presentate da Grasshopper Manufacture:

Nuovo personaggio giocabile: Shinobu Jacobs (+ abilità speciali)

Badman Ver. ADV Part

Nuovo personaggio giocabile: Bad Girl (+ abilità speciali)

Stage aggiuntivo: Killer Marathon

Travis Ver. ADV Part

Il secondo DLC è intitolato "e sarà disponibile a partire dal. Anche in questo caso, seguono i contenuti, così come presentati da

Per chi fosse interessato alla versione retail di Travis Strikes Again: No More Heroes, segnaliamo un interessante Tweet pubblicato dall'account Twitter ufficiale di Nintendo Italia e disponibile in calce a questa news. Il cinguettio afferma infatti che: "La versione su scheda di #TravisStrikesAgain: #NoMoreHeroes acquistabile nei negozi includerà il season pass. Potrai anche acquistarlo separatamente nell'#eShop di #NintendoSwitch".