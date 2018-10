Travis Trikes Again No More Heroes: un nuovo Gameplay in compagnia di Suda 51

Davis Strikes Again: No More Heroes è il nuovo progetto legato alla saga di No More Heroes, ideata dall'autore giapponese Suda 51.

Molti dettagli del titolo, che non costituirà un vero e proprio terzo capitolo della saga, ma piuttosto una sorta di peculiare spin-off, sono ancora avvolti nell'ombra. Quest'ultima tuttavia sembra starsi pian piano diradando.

Nel corso degli ultimi mesi sono infatti emerse interessanti informazioni in merito alle boss-fight e al supporto post-lancio previsto per Davis Stikes Again: No More Heroes.

In attesa di saperne ancora di più, magari tramite un prossimo Nintendo Direct, vi lasciamo in apertura una nuova sessione di Gameplay del titolo, della durata di circa un quarto d'ora,realizzata dallo stesso Suda 51 e pubblicata sul canale Youtube di Famitsu.



Per ulteriori dettagli sulla prossima avventura che vedrà protagonista Travis Touchdown, vi invitiamo inoltre alla lettura dell'interessante anteprima realizzata dal nostro Marco Mottura.

Inizialmente atteso per l'anno in corso, Davis Stikes Again: No More Heroes è stato successivamente rimandato al Gennaio 2019. Le cause del ritardo non sono state definite in maniera precisa, ma in merito, l'eccentrico autore giapponese non ha mancato di fornire alcune divertenti giustificazioni.

Il titolo è ad oggi atteso per il 18 gennaio 2019, in esclusiva in formato digitale su Nintendo Switch.

Lo state aspettando?