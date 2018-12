Travis Trikes Again No More Heroes: Pubblicato il Trailer "Coffee and Doughnut"

Travis Strikes Again: No More Heroes è il nuovo progetto di Suda 51, noto autore della saga videoludica avente per protagonista l'eccentrico Travis Touchdown.

Questo nuovo episodio della saga, come descritto nel nostro speciale a cura di Marco Mottura, non rappresenta un sequel diretto di No More Heroes 2. Perno narrativo di Travis Strikes Again: No More Heroes sarà infatti una misteriosa console di gioco che, fuori controllo, trasporterà il protagonista in uno stravagante universo digitale.

Con l'avvicinarsi della data di uscita, Grasshopper Manufacture ha deciso di offrire ai videogiocatori una nuova occasione per dare uno sguardo a questa particolare ambientazione. Sul proprio canale Youtube, ha infatti pubblicato un nuovo Trailer dedicato a Travis Strikes Again: No More Heroes. Il video, intitolato "Coffee and Doughnut" ha una durata di circa un minuto e può essere visualizzato in apertura a questa news.

In chiusura, ne approfittiamo per ricordarvi che Travis Strikes Again: No More Heroes è atteso in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal prossimo 18 gennaio 2019. Il gioco sarà oggetto di un programma di supporto post-lancio. A questo proposito, segnaliamo che Grasshopper Manufacture ha recentemente reso noti i dettagli principali relativi al Season Pass del nuovo gioco realizzato da Suda 51.