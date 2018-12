Travis Trikes Again No More Heroes: Suda 51 fornisce Nuove Informazioni sul Gioco

Mentre attendiamo il nuovo livestream dedicato a Travis Strikes Again: No More Heroes, previsto per il 20 dicembre alle ore 10:00 italiane e durante il quale dovrebbe essere reso noto un "enorme annuncio", scopriamo nuovi dettagli sul gioco grazie ad un'intervista recentemente rilasciata da Suda 51.

Discorrendo con Callum Agnew, della Redazione di Wccftech, Suda 51 ha infatti fornito nuovi dettagli su una delle prossime esclusive per Nintendo Switch. Particolarmente interessanti le riflessioni dell'Autore sul processo di sviluppo di Travis Strikes Again: No More Heroes e sulla sua struttura.



Suda 51 ha raccontato di come la scelta di produrre un gioco fortemente legato alla scena Indie abbia avuto risvolti interessanti: "Quando lavori ad un gioco di scala maggiore, è più difficile assumersi rischi [...], ma in questo Titolo abbiamo diversi mondi di gioco [...] Questo ci ha permesso di uscire veramente dal nostro guscio e provare cose più rischiose, che risultano differenti dal nostro solito stile". Tra le ragioni che gli hanno consentito di adottare questo approccio, Suda 51 cita anche una scena Indie che si è fatta decisamente più importante nel corso degli ultimi anni.



Ulteriori dettagli sono stati forniti in merito alla struttura di Travis Strikes Again: No More Heroes: "Per accedere ad ogni mondo di gioco nel titolo, devi trovare una Death Ball. Una volta trovata, puoi inserirla nella console ed accedere ad un mondo di gioco. Ognuno di questi sarà basato sul medesimo sistema di combattimento hack-and-slash, ma, innestati su questo, ci saranno elementi aggiuntivi unici per ogni mondo". Infine, lo sviluppatore ha confermato che sono previsti DLC ed un Season Pass per Travis Strikes Again: No More Heroes, sui quali però si riserva di fornire ulteriori informazioni in futuro.

Vi ricordiamo che Travis Strikes Again: No More Heroes uscirà, in esclusiva su Nintendo Switch, il 18 gennaio 2019. Precedentemente previsto esclusivamente in versione digitale, è stato da poco confermato che il gioco uscirà anche in Formato Retail in Europa e Nord America.