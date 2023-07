I tre boss più difficili di Tomb Raider: gli scontri che ci hanno segnato

Le avventure di Lara Croft in Tomb Raider, del quale è in lavorazione un nuovo capitolo, ci hanno tenuto compagnia per lungo tempo e portato a visitare luoghi straordinari. Le tombe tanto amate dall’esploratrice sono però ben lontane dall’essere il cumulo di desolazione che ci si potrebbe aspettare.

Nel corso della saga (Tomb Raider sfiora ad oggi le 100 milioni di copie vendute), Miss Croft ha dovuto dare battaglia a una miriade di nemici. Tra questi, alcuni boss si sono talvolta rivelati più complessi di alcuni enigmi, con una cosa in comune: dove non risolvevano le armi, risolveva l’astuzia. Riviviamo, allora tre delle battaglie boss più difficili di Tomb Raider.

Dottor Willard in Tomb Raider 3

In Tomb Raider 3, il Dr. Willard cattura l’interesse di Lara Croft menzionando quattro artefatti derivati dalla lavorazione di un antico meteorite e la ingaggia per ritrovarli. All’arrivo in Antartide, però, lo scienziato ruba la borsa dell’archeologa e fugge via con il bottino. Al momento della resa dei conti, Willard subisce una mutazione genetica che lo trasforma in un orripilante ragno, il boss finale di Tomb Raider 3. La difficoltà dello scontro sta principalmente nel capire la strategia, ma anche nell’eseguirla: stordire il boss, muoversi in cerchio e raccogliere ogni singolo artefatto nella caverna prima che il nemico si riprenda dallo stordimento. Più facile a dirsi che a farsi!

I centauri in Tomb Raider Anniversary

La Tomba di Tihocan in Tomb Raider Anniversary si conclude con un sontuoso tempio all’esterno del quale Lara verrà sorpresa da due feroci centauri. Le due creature mitologiche imbracciano uno scudo che le protegge dai proiettili, perciò per sconfiggerli occorre una tattica ben precisa. Questa battaglia boss in Tomb Raider Anniversary poteva rivelarsi davvero frustrante. L’esploratrice, infatti, doveva sfilare lo scudo con il rampino attraverso l’apposita Modalità Adrenalina e poi puntarlo in direzione del mostro biforme per far sì che il suo sguardo di pietra si riflettesse direttamente contro di lui. Peccato che i centauri erano due, feroci e recalcitranti, e che il bagliore emanato dai loro occhi poteva pietrificare Lara, esponendola a morte quasi certa.

La Dottoressa Boaz in Tomb Raider: AoD

Lo abbiamo capito: gli scienziati sono proprio pericolosi in Tomb Raider. I fan della serie non potranno mai scordare la battaglia contro Boaz in Tomb Raider: The Angel of Darkness. Complice un sistema di controlli super legnoso e l’utilizzo di Kurtis Trent nello scontro, questa battaglia è ricordata ad oggi come una delle più impegnative e snervanti della serie. I motivi sono molteplici. Per prima cosa, Kurtis è poco equipaggiato e le sue risorse curative sono limitate. Seconda di poi, il boss è composto da una serie di bocche laterali che sputano fluidi tossici spesso difficili da evitare.

Come se non bastasse, occorre mirare singolarmente alle singole bocche per inabilitarle una per una, ma il sistema di puntamento delle armi è molto difettoso e nessuno nel gioco spiega qual è il tasto per cambiare bersaglio. Il risultato? Qualcuno ha deciso che l’avventura di Tomb Raider AoD terminava in quell’esatto istante.

Vi ricordiamo che secondo alcuni rumour il nuovo Tomb Raider sarà rivelato nel corso di quest’anno. Non ci sono ancora altre informazioni, se non che il nuovo Tomb raider sarà un gioco multipiattaforma prodotto da Amazon Games.