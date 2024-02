Le tre Boss Fight più brutte della serie di Batman Arkham: che cadute di stile!

La serie di Batman Arkham targata Rocksteady Studios ha offerto giochi di grande qualità caratterizzati anche da appassionanti battaglie contro numerosi iconici avversari dell'Uomo Pipistrello. Ci sono diverse boss fight epiche in Batman Arkham, ma ce ne sono altre ancora che invece non si sono rivelate all'altezza.

Vi citiamo ora tre tra le boss fight più brutte (o comunque meno riuscite) della serie di Batman Arkham, sicuramente non all'altezza degli elevati standard del brand:

Deathstroke

Se lo scontro con Deathstroke in Batman Arkham Origins (sviluppato da WB Games Montreal) è tra i più avvincenti dell'Arkhamverse, lo stesso non si può dire che lo scontro messo in scenda da Batman Arkham Knight, lontano parente di quello visto nell'avventura prequel. La rivincita tra Batman e Deathstroke avviene per le strade di Gotham: il villain è a bordo del suo carro armato inseguito dalla Batmobile del nostro eroe, ma la lotta che ne consegue appare lenta, poco stimolante e priva di guizzi creativi. Si poteva fare decisamente di più.

Il Cappellaio Matto

Batman Arkham City è meritatamente tra i migliori giochi su licenza mai fatti, ma anche l'eccezionale Action/Adventure del 2011 non è esente da qualche sbavatura. Tra queste c'è di sicuro la boss fight con il Cappellaio Matto, forse una delle più generiche di tutto il franchise. Tutta la battaglia consiste unicamente in una breve rissa contro gli sgherri del nostro avversario, che tra l'altro nemmeno si sporca le mani attivamente. Decisamente un'occasione sprecata, considerato che quella del Cappellaio Matto è una delle missioni secondarie più enigmatiche ed avvincenti del gioco.

Joker

Batman Arkham Asylum è considerato un'opera eccellente anche per come gestisce la figura di Joker, capace davvero di dare una grande marcia in più a tutta la produzione. Proprio per questo motivo è difficile nascondere l'amaro in bocca per come viene gestita la battaglia finale contro il pericoloso supercriminale. Oltre alla trasformazione fisica a cui va incontro dopo essersi iniettato una dose di Titan che gli dona un design privo d'ispirazione, la battaglia che ne consegue appare piuttosto blanda e poco stimolante, di certo un bel passo indietro rispetto a quanto visto nel resto del gioco. Un vero peccato considerato che si tratta della battaglia conclusiva.