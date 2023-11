Tre cloni brutti di videogiochi famosi: ma che esistono a fare?

"L'imitazione è la più sincera delle adulazioni", disse lo scrittore Charles Caleb Colton. Non c'è nulla di male a prendere spunto da altre opere, specialmente ai giorni nostri, nei quali creare qualcosa di davvero unico è molto difficile. A volte, tuttavia, qualcuno si fa prendere la mano, come dimostrano questi 3 cloni brutti di giochi famosi.

Gene Rain

Gears of War ha rivoluzionato il genere degli sparatutto in terza persona, dunque non stupisce vedere una moltitudine di videogiochi più o meno ispirati ad esso. Gene Rain, in ogni caso, non s'è limitato ad apprendere la lezione impartita da Epic Games per creare qualcosa di riuscito e personale, preferendo piuttosto copiarla, per giunta in maniera pessima. Una grafica inguardabile, un sistema di controllo macchinoso e un mare di bug rendono Gene Rain un'esperienza terrificante. Non fatevi ingannare dagli artwork sull'Xbox Store.

The Last Hope: Dead Zone Survival

Apparso sul Nintendo eShop in versione Switch nel corso della scorsa estate, The Last Hope non fa nulla per nascondere la sua natura di pessimo clone di The Last of Us. Tutto, dall'artwork al setting, è palesemente copiato da The Last of Us di Naughty Dog con una qualità che definire scadente è dir poco. Accortasi della sua esistenza, Sony ha fatto prontamente rimuovere The Last Hope dal Nintendo eShop. Coloro che l'hanno acquistato potranno continuare a giocarci (ma chi glielo fa fare), ma la verità è che neppure il prezzo di 99 centesimi era in grado di giustificare tale abominio.

War Gods Zeus of Child

Potreste pensare che è impossibile fare peggio di The Last Hope: Dead Zone Survival, ma in realtà qualcuno ci è riuscito. Parliamo dell'indecente War Gods Zeus of Child, plagio di God of War. Non si salva assolutamente nulla di questo obbrobrio messo in vendita a 4 dollari su Xbox One, Xbox Series X|S, dispositivi mobili, PC e persino HoloLens. Evidentemente realizzato da qualcuno in vena di scherzi e con troppo tempo libero, nonché desideroso di mettere su qualche sforzo senza troppa fatica, War Gods Zeus of Child mette il giocatore al comando di un rip-off di Kratos in un'arena popolata da troll animati in maniera pessima. Per fortuna non può essere più acquistato su Microsoft Store, ma se volete farvi due risate potete guardare questo video gameplay.