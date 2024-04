Tre controller semplicemente perfetti: bel design e comodissimi da usare

Progettare un controller non è semplice e bisogna tenere in conto numerosi fattori come il design, il peso e la maneggevolezza. Non tutti i controller riescono con il buco: alcuni sono brutti, scomodi e troppo pesanti ma in questo caso vogliamo invece segnalarvi tre joypad semplicemente perfetti, o quasi.

Controller Nintendo 64

Il tricorno del Nintendo 64 viene considerato da molti uno dei controller migliori di sempre, se non il migliore in assoluto. Proponeva diversi tipi di impugnatura a seconda dei giochi e presentava una serie di pulsanti che prima di allora non si erano mai visti, come i tasti per controllare la telecamera e lo stick analogico centrale. Inoltre è stato il primo joypad con vibrazione grazie al Rumble Pack (caratteristica che Sony avrebbe poi ripreso per il suo DualShock) ed era disponibile in tantissimi colori di grande impatto... e anche in varie tonalità trasparenti come azzurro, verde e arancione.

Controller Super Nintendo

Sempre Nintendo, che con il controller dello SNES evolve quanto di buono fatto con il joypad del NES solo pochi anni prima. Quest'ultimo era diventato lo standard per quanto riguarda i controller su console, relegando in soffitta i joystick che regnavano sulle console Atari, tuttavia aveva più di un problema. Il controller NES era spigoloso (la forma rettangolare non aiutava) ma sopratutto aveva pochi tasti: D-Pad a quattro vie, Start, Select, A e B, fine. Con il joypad SNES arrivano due tasti in più e due dorsali, una soluzione anche questa ripresa poi da altri controller in futuro.

Controller DualShock 2 di PS2

Il controller Dual Analog di PS1 ha introdotto le levette analogiche al joypad della prima console Sony, mentre il DualShock introduce la vibrazione, diventando presto il controller standard di PlayStation. Con il DualShock 2, la casa giapponese introduce non solo una nuova colorazione (nero al posto del grigio) in linea con il design della console ma anche nuove caratteristiche, come tasti in grado di riconoscere il livello di pressione. Una miglioria non di poco conto e che porterà all'implementazione di soluzioni molto interessanti in vari giochi PS2.

