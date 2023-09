Tre cose di Assassin's Creed che ci hanno stupito la prima volta

Ci sono tanti di quegli Assassin's Creed in giro, che per la serie è diventato davvero arduo riuscire a sorprendere i propri giocatori. Tuttavia, sedici anni fa non c'era assolutamente niente come l'opera Ubisoft. Provate a mettervi nei panni di un giocatore del 2007 e solo così potrete comprendere lo stupore che ha provato all'epoca.

In vista del lancio di Assassin's Creed Mirage, previsto per il 5 ottobre su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, da inguaribili nostalgici quali siamo abbiamo ben pensato di fare un salto indietro nel tempo e ripensare a tre aspetti che ci hanno stupito quando abbiamo giocato per la prima volta ad Assassin's Creed nel 2007.

Il primo salto della fede

Siamo all'inizio di Assassin's Creed. Dopo la tumultuosa spedizione nel Tempio di Salomone, Altair torna al quartier generale della Confraternita degli Assassini a Masyaf, il quale viene subito attaccato dai Templari. Durante i combattimenti, il protagonista sale su una torre altissima, dalla quale si scorge tutto il campo di battaglia. Il giocatore crede di essere giunto in un vicolo cieco, ma non sa ancora di che pasta sono fatti gli Assassini...

Altair si lancia da decine e decine di metri di altezza, compiendo per la prima volta in assoluto il gesto simbolo della sua confraternita e dell'intera saga di Assassin's Creed: il Salto della Fede. Ad attutire il suo atterraggio c'è un cumulo di paglia, iconico tanto quanto l'acrobazia. Altair dimostra così ai Templari attoniti che i membri della sua confraternita non hanno paura di niente.

La meraviglia dell'open world visto dall'alto

Tra le caratteristiche che hanno contribuito al successo del primo Assassin's Creed s'annoverano senz'altro le meccaniche di parkour, che non a caso saranno riprese da Mirage. Grazie alle abilità acrobatiche di Altair, i giocatori del 2007 potevano arrampicarsi su torri ed edifici altissimi, per poi essere ripagati con delle visuali mozzafiato.

Una volta giunti sulle sommità di un punto d'osservazione, in Assassin's Creed è possibile effettuare la cosiddetta Sincronizzazione. Un'aquila svolazza e la visuale si sposta dalle spalle del protagonista per offrire una panoramica circolare dei dintorni. Il primo punto panoramico di Assassin's Creed si trova subito fuori le mura di Masyaf, ma la prima sincronizzazione a lasciare veramente a bocca aperta è quella che viene eseguita a Damasco, la prima grande città sul cammino di Altair. La vastità e la ricchezza della storica città siriana vista dall'alto ha fatto cadere la mascella a terra a tutti i giocatori degli anni zero.

Capire che la storia di Assassin's Creed è molto più vasta e complicata di quel che può sembrare

Il primo Assassin's Creed si apre nel presente con Desmond Miles, che attraverso un dispositivo molto speciale, l'Animus, viene sfruttato per esplorare le memorie di Altair, assassino vissuto nel XII secolo al tempo delle Crociate. È palese fin da subito la speciale commistione tra sci-fi e storia, ma ma ben presto il giocatore capisce che c'è molto altro in gioco...

Alla fine di Assassin's Creed, ci si rende conto che la storia di Altair è solo un piccolo pezzo di un puzzle ben più ampio, che comprende anche degli artefatti di una potenza inimmaginabile e dalla provenienza sconosciuti, e che il destino del mondo è seriamente in pericolo. Dopo i titoli di coda ci si sente sopraffatti, oltre che desiderosi di scoprire altro su un universo che, all'epoca, aveva emesso appena il primo vagito.