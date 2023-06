Tre cose in comune tra Final Fantasy 16 e Il Trono di Spade

Naoki Yoshida, parlando della storia di Final Fantasy 16, ha promesso che il gioco è come un "blockbuster di Hollywood giocabile". Le influenze dal mondo del cinema e dell'arte, in effetti, saranno immediatamente evidenti ai giocatori.

Tra le numerose opere che hanno influenzato la creazione di Final Fantasy 16 spicca senza alcun dubbio anche Il Trono di Spade, celeberrima serie fantasy molto amata dal pubblico. Abbiamo riscontrato almeno tre grosse somiglianze fra le due opere. Vediamole insieme e inoltre vi segnaliamo anche il nostro approfondimento dedicato a tutte le influenze di Final Fantasy 16.

Magie, creature speciali e battaglie su larga scala

Sia l'universo di Final Fantasy 16 che quello de Il trono di spade sono fortemente alimentati dalla loro componente fantasy, in particolar modo legata all'utilizzo della magia e alle sue ineluttabili ripercussioni sul creato e sull'umanità. Gli Eikon della sedicesima fantasia finale, soprattutto, sono entità straordinarie ma letali che sono al contempo temute e venerate. I loro richiami agli elementi della natura hanno fatto venire in mente a qualche fan della popolare serie TV di HBO personaggi come il Re della Notte e i suoi Estranei.

Una storia scritta nel fuoco e nel sangue

La storia di Final Fantasy 16 ha per la prima volta un target maturo (PEGI 18). Questa scelta è stata compiuta con il preciso intento di raccontare vicende dal carattere più adulto e brutale, sulla falsariga di quelle che troviamo anche ne Il Trono di Spade. La vena dark fantasy del gioco è evidente sin dal prologo e il suo slogan, "Il destino è scritto nel fuoco", lascia presagire quanto ardente sarà la battaglia e quanto faticoso sarà il viaggio del protagonista, in una strada in cui nessuno è al sicuro: alleati e nemici, come nell'opera di George R.R. Martin, hanno le stesse chance di sopravvivenza.

Regni, intrighi di potere e tradimenti

Nonostante la progressione di Clive sia ciò attorno a cui ruota l'intera trama di Final Fantasy 16, la componente geopolitica ha un notevole impatto su tutto lo scorrimento delle vicende. Proprio come ne Il trono di Spade, gli intrighi politici e i giochi di potere esercitano un'importante influenza sulla trama. Gli assetti politici variano costantemente e hanno ripercussioni sulle alleanze e sull'andamento degli eventi. Ciascuna nazione agisce con un obiettivo ben preciso e con i mezzi che ritiene più adeguati al proprio scopo, più o meno consapevole delle conseguenze del proprio operato.