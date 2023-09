Tre cose che dovete sapere su Mortal Kombat 1

La nuova grande stagione dei picchiaduro è stata inaugurata lo scorso mese di giugno da Street Fighter 6 e adesso si appresta ad accogliere anche un altro, potentissimo sfidante. Stiamo ovviamente parlando di Mortal Kombat 1: ecco tre cose che dovete sapere per prepararvi al meglio al suo avvento.

Data di lancio, piattaforme di destinazione ed edizioni

Partiamo dalle basi, ossia dalla data di lancio e dalle modalità di distribuzione del picchiaduro di NetherRealm Studios. Mortal Kombat 1 esce ufficialmente il 19 settembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Niente PlayStation 4 e Xbox One dunque, le console della vecchia generazione di Sony e Microsoft sono state lasciate definitivamente alle spalle.

Il gioco è disponibile al preordine in Edizione Standard (include solo il gioco base), Edizione Premium (offre anche il Kombat Pack, 1.250 Kristalli del Dragone e una settimana di accesso anticipato a partire dal 12 settembre) e la Kollector's Edition. Quest'ultima, prevista in versione fisica per PS5 e Xbox Series X|S presso rivenditori selezionati al prezzo di 249,99 euro, include tutti i contenuti della Premium Edition, una statuetta di Liu Kang alta 41cm realizzata da Coarse, una skin per i personaggi ispirata a Liu Kang, tre stampe artistiche esclusive, una valigetta d'acciaio e 1.450 cristalli di drago aggiuntivi. Come bonus preordine per una qualsiasi delle edizioni sopra menzionate è invece previsto il lottatore Liu Kang.

Un nuovo universo con vecchi e nuovi lottatori

Il numero 1 che campeggia accanto a Mortal Kombat non è stato scelto a caso. Il nuovo picchiaduro di NetherRealm Studios stravolge la lore della saga catapultando i videogiocatori in un nuovo universo creato dal dio del fuoco Liu Kang subito dopo gli eventi di Mortal Kombat 11. In questa nuova dimensione le cose sono molto differenti da come le ricordavamo, aspettatevi dunque nuove storie delle origini tutte da scoprire e dinamiche tra i personaggi del tutto inedite.

Nonostante sia il frutto di un dio, il nuovo universo di non è perfetto. Una minaccia proveniente dal passato costringe Liu Kang a radunare i migliori guerrieri dei regni per non farsi trovare impreparato. Il roster di Mortal Kombat 1 comprende Ashrah, Baraka, General Shao, Geras, Havik, Johnny Cage, Kenshi, Kitana, Kung Lao, Li Mei, Liu Kang, Mileena, Nitara, Raiden, Rain, Reptile, Scorpion, Sindel, Smoke, Sub-Zero e Tanya.

A questi vanno ad aggiungersi Shang Tsung come bonus preordine e i lottatori facenti parte del primo pacchetto aggiuntivo post-lancio, il Kombat Pack, ovvero Ferra, Johnny Cage (con voce e aspetto di Jean-Claude Van Damme), Khameleon, Mavado e Tremor.

Gameplay rivoluzionato dall'introduzione dei Kameo

Mortal Kombat 1 rimane fedele allo stile di combattimento che da sempre caratterizza la saga, tuttavia lo affina e lo espande con diversi accorgimenti al gameplay e l'importante aggiunta dei Kameo.

I Kameo sono dei kombattenti esclusivi che aiutano il personaggio principale durante gli incontri creando nuove possibilità di gioco. Questi personaggi vengono scelti separatamente dal lottatore principale. La maggior parte possono fungere esclusivamente da Kameo, ma ci sono alcuni personaggi che possono essere sia Kameo che Kombattenti. Questa è la lista dei Kameo confermati al lancio: Cyrax, Darrius, Frost, Goro, Jax Briggs, Kano, Kung Lao, Motaro, Sareena, Scorpion, Sektor, Shujinko, Sonya Blade, Stryker e Sub-Zero.

Da segnalare anche la nuova Modalità Invasione, un mix tra gioco da tavolo e RPG in formato single player, e una lunga lista di nuove Fatality, che promettono di alzare ulteriormente l'asticella del gore. Adesso siete pronti per il lancio del gioco, ma se volete approfondire ulteriormente la sua conoscenza vi consigliamo di fare riferimento alla nostra più recente anteprima di Mortal Kombat 1