Tre cose fighe che non sapevate fosse in grado di fare il Game Boy

Sebbene conservi tutt'oggi un incontestabile fascino, il Game Boy ha ormai fatto il suo tempo non potendo in alcun modo essere paragonato alle macchine di gioco moderne. Eppure, dentro a quel suo hardware ormai primitivo cela delle potenzialità che molti di voi non immaginano neppure. Guardate i più smanettoni cosa sono stati in grado di farci!

Può trasformarsi in un controller per dispositivi mobile

I dispositivi mobili sono delle ottime macchine per l'emulazione, ma a causa del loro touch screen, così differente dai sistemi di controllo tradizionali, non hanno modo di replicare le sensazioni dei videogiochi di una volta. Certo, possono essere accoppiati con dei controller moderni, ma volete mettere la sensazione di giocare con un vero Game Boy? Dieci anni fa lo youtuber Chad Boughton è riuscito a trasformare il suo Game Boy in un Game Pad, con tanto di alloggiamento per lo smartphone (guardate qui e qui). Questa conversione non è certamente alla portata di tutti, dal momento che richiede diverse componenti aggiuntive e persino un Wii-mote, ma è senz'altro possibile! Ci teniamo tuttavia a specificare che parlando di questa curiosità non vogliamo assolutamente promuovere la pirateria, ma semplicemente mostrare il sorprendente utilizzo che può essere fatto di un Game Boy.

Può essere utilizzato per pilotare un drone

Incredibile ma vero, su YouTube possono essere trovati diversi tutorial che spiegano come convertire il Game Boy in un sistema di pilotaggio per un drone. Attuare questa conversione non è affatto semplice come trasformare il Game Boy in un telecomando per la televisione (un'altra cosa che è capace di fare grazie al sensore infrarossi aggiunto nella versione Color), ma è senz'altro possibile, come dimostrano questi smanettoni su YouTube!

Può diventare uno strumento musicale

Il Game Boy è tra gli strumenti più utilizzati per realizzare musica chiptune, ossia quel tipo di musica nella quale tutti i suoni sono di natura informatica e sintetizzati in tempo reale dal chip sonoro di un computer o una console. Chi è interessato al Chiptune può cominciare con Little Sound DJ, un programma scaricabile da questo indirizzo che può essere usato come ROM assieme ad un emulatore del Game Boy. I più smanettoni possono anche trasferire la ROM su una cartuccia vuota da infilare direttamente nel Game Boy, nel Game Boy Advance o nel Game Boy Color, in modo da fare musica direttamente con la console tra le mani!