Tre cose da sapere su Detective Pikachu Il Ritorno

Ad oltre sette anni dalla sua prima avventura investigativa, il Pokémon più amato di tutti sta per tornare alle sue indagini in Detective Pikachu: Il Ritorno, una delle molteplici esclusive per Nintendo Switch programmate per questo autunno. Ecco le cose più importanti che dovete sapere sul gioco!

Quando esce Detective Pikachu: Il Ritorno?

Detective Pikachu: Il Ritorno è dietro l'angolo, essendo previsto per il 6 ottobre 2023, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch. L'avventura investigativa risulta essere già disponibile al preordine al prezzo di 49,99 euro sia in edizione fisica presso tutti i rivenditori specializzati, sia in versione digitale sul Nintendo eShop. Nel caso doveste propendere per il download digitale, sappiate che le dimensioni stimate ammontano a circa 10 GB, dunque vi consigliamo di cominciare a fare spazio!

Detective Pikachu non è solo!

Indagare non è affatto semplice, per questo motivo due cervelli sono meglio di uno! In quest'avventura il burbero e sfrontato - ma pur sempre adorabile - Detective Pikachu è nuovamente affiancato da Tim Goodman, l'unico umano in grado di comunicare con lui. L'indagine principale verte sulla ricerca del padre di Harry, scomparso in circostanze misteriose. Mentre il ragazzo interroga le persone, Detective Pikachu parla con i Pokémon: un'accoppiata perfetta!

Dove è ambientato Detective Pikachu?

La storia si svolge a Ryme City, una pittoresca città nella quale umani e Pokémon convivono amabilmente. Nel corso delle indagini, Detective Pikachu e il suo amico Harry avranno modo di visitare molteplici luoghi, tra cui un'elegante villa, delle antiche rovine e ovviamente l'Hi-Hat Café, dove potranno gustarsi una tazza di caffè facendo il punto sulle loro recenti scoperte. I Pokémon residenti a Ryme City possono rivelarsi dei grandi alleati: in alcune sezioni delle indagini, Detective Pikachu può prendere il controllo di altre creature in modo da sfruttare le loro peculiari abilità per scovare nuove prove in parti della città altrimenti inaccessibili.