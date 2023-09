Tre cose da sapere su Baldur's Gate 3 per PlayStation 5: cosa cambia tra PS5 e PC?

Disponibile su PC in versione completa dallo scorso 3 agosto 2023, Baldur's Gate 3 sbarca anche su PlayStation 5, il cui lancio ufficiale è fissato per il 6 settembre 2023. Con l'arrivo della versione console, ecco tre cose da sapere sull'edizione PS5 dell'opera targata Larian Studios.

Quanto pesa Baldur's Gate 3 su PS5?

Baldur's Gate 3 richiede di avere 108,831GB di spazio libero sulla propria console per l'installazione. Si tratta di un'opera decisa mastodontica in termini di contenuti, motivo per cui il peso complessivo appare piuttosto oneroso. Ma come del resto confermato dalla nostra recensione di Baldur's Gate 3, l'enorme quantità che caratterizza l'opera fa perfettamente rima con qualità, essendo davanti ad uno dei migliori giochi di ruolo sulla piazza.

C'è il cross-save tra PC e PS5?

Sì, Baldur's Gate 3 offre le funzioni di cross-save tra PC e console, a patto chiaramente di avere a disposizione un proprio account Larian Studios essenziale per attivare l'apprezzata funzionalità. Se siete dunque interessati a questa feature, ecco nel dettaglio come attivare il cross-save tra PC e console in Baldur's Gate 3.

Cosa cambia tra le versioni PC e PS5 di Baldur's Gate 3?

In termini di contenuti, non c'è alcuna differenza tra le edizioni PC e PS5 di Baldur's Gate 3. Quanto realizzato da Larian Studios per la versione PC del suo colossale RPG è presente in forma integrale anche sulla piattaforma di casa Sony, senza alcun tipo di omissione o mancanza. Potrete dunque godervi al 100% il nuovo Baldur's Gate indipendentemente dalla vostra piattaforma di riferimento, sperimentando la sua storia, le sue quest ed il suo gameplay in ogni minimo dettaglio.