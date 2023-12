3 cose da sapere su Prince of Persia The Lost Crown in uscita a gennaio 2024

Il ritorno di Prince of Persia sta finalmente per avvenire: Prince of Persia The Lost Crown è entrato in fase Gold e sarà disponibile su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox dal 18 gennaio 2024. Pronti per il nuovo gioco del celebre brand Ubisoft?

Se ancora non conoscete bene l'opera sviluppata da Ubisoft Montpellier, vi riassumiamo tre cose da sapere su Prince of Persia The Lost Crown, così da avere un quadro più chiaro dell'opera prima di buttarvi a capofitto sull'acquisto:

Ritorno alle origini

Contrariamente ai principali giochi tridimensionali realizzati da Ubisoft da Le Sabbie del Tempo in poi, Prince of Persia The Lost Crown è un Action/Platform in 2.5D. La nuova avventura vuole dunque porsi come un richiamo e un tributo alle origini del franchise, quando la creatura di Jordan Mechner raccoglieva grandissimi consensi di critica e pubblico grazie ai primi due giochi bidimensionali, un concentrato di avventura, esplorazione, trappole e combattimenti di successo. The Lost Crown prende spunto dai primi Prince of Persia ma li riadatta ai tempi moderni con un focus più orientato all'azione ed ai ritmi sostenuti, strizzando inoltre l'occhio a meccaniche in stile Metroidvania.

Il protagonista non è il Principe

Contrariamente ai precedenti titoli della serie che ci mettevano nei panni di un Principe senza nome, in The Lost Crown impersoneremo Sargon, un guerriero membro del clan degli Immortali. Lo scopo del nuovo protagonista è raggiungere Mount Qaf per liberare il principe Ghassan tenuto prigioniero all'interno della città maledetta.

E' il primo gioco principale dal 2010

L'uscita di Prince of Persia The Lost Crown ha un valore non di poco conto: si tratta infatti del primo Prince of Persia principale ad essere pubblicato da Ubisoft sin dai tempi di Prince of Persia Le Sabbie Dimenticate, risalente al 2010. Da allora la compagnia francese non ha più pubblicato nessun nuovo titolo del brand (escludendo il remake poco noto di Prince of Persia 2 The Shadow and the Flame, arrivato nel 2013), rimasto in pausa per oltre un decennio. Ancora non sappiamo inoltre che fine ha fatto Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, pertanto l'avventura di Sargon è la prima occasione per rivivere le atmosfere della celebre serie dopo tanti anni di assenza.