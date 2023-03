Tre cose da sapere su Resident Evil 4 Remake prima dell'uscita

Resident Evil 4 Remake si prospetta uno dei giochi più caldi del 2023. Il rifacimento in chiave moderna del capolavoro Capcom promette di offrire un'esperienza Survival Horror ed Action ancora più coinvolgente rispetto al passato, promettendo sorprese anche a chi già lo ha vissuto all'epoca della sua prima uscita nel 2005.

Con il gioco in arrivo su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation il prossimo 24 marzo, ecco tre cose da sapere su Resident Evil 4 Remake in attesa del suo debutto sul mercato.

Fedele alle origini

Sebbene ci saranno più differenze tra Resident Evil 4 Remake e l'originale, Capcom ha concepito il gioco per essere quanto più possibile fedele e rispettoso del classico visto 18 anni prima su GameCube. La casa di Osaka ha fatto tesoro dei feedback e delle critiche ricevute dopo la pubblicazione di Resident Evil 3 Remake, che nel 2020 divise critica e pubblico per via delle troppe deviazioni rispetto a quanto offerto da Resident Evil 3 Nemesis, con tanto di controverse omissioni di contenuti iconici del gioco originale. Per il rifacimento di Resident Evil 4, Capcom ha optato per una strada diversa e, pur con i numerosi rinnovamenti apportati, l'essenza del classico del 2005 non è stata intaccata.

Torna la modalità Mercenari

Resident Evil 4 offriva una versione della modalità Mercenari molto diversa rispetto a quanto visto in Resident Evil 3 Nemesis: dotata di un'impostazione molto più arcade, in ciascun livello l'obiettivo è di eliminare il maggior numero possibile di nemici entro lo scadere del tempo, per una sfida un poco alla volta sempre più impegnativa. Questa famosa opzione di gioco extra è stata poi inclusa anche in numerosi Resident Evil successivi ma, durante lo sviluppo di questo nuovo Remake, Capcom non aveva fornito dettagli precisi sulla presenza o meno dei Mercenari. Il trailer di Resident Evil 4 Remake allo State of Play di febbraio 2023 ha tolto infine ogni dubbio: la celebre modalità sarà presente.

La modalità VR verrà aggiunta gratuitamente

L'offerta del promettente Survival Horror è destinata ad arricchirsi sempre di più dopo il lancio. Capcom ha infatti confermato ufficialmente che la modalità VR di Resident Evil 4 Remake sarà un DLC gratis per la versione PS5 del gioco, così da renderlo compatibile con PlayStation VR2. Al momento non è stato confermato quando la modalità VR sarà disponibile, in ogni caso si tratta di una gradita aggiunta per tutti coloro che apprezzano la realtà virtuale e vogliono quindi godersi l'esperienza del nuovo Resident Evil 4 in maniera ancora più immersiva e speventosa.