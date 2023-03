Tre cose da sapere su Star Wars Jedi Survivor, il sequel di Fallen Order

Mentre si avvicina l’uscita di Star Wars Jedi Survivor, sequel di uno fra i migliori giochi basati sulla licenza di Lucasfilm, i fan impazienti di vestire nuovamente i panni di Cal Kestis potrebbero avere qualche domanda sull’esperienza che li attende. Ecco dunque una serie di informazioni utili sull’opera targata Respawn Entertainment.

Un’avventura più oscura

In linea con quella che è stata la conclusione del capitolo precedente, il nuovo gioco vedrà un Cal Kestis sicuramente più maturo e abituato ai pericoli di una vita da fuggiasco, costantemente oppresso dalla minaccia rappresentata dall’Impero. Come confermato dal game director Stig Asmussen, tali premesse si rifletteranno in un’atmosfera più cupa rispetto al passato volta a massimizzare il coinvolgimento dell’utenza.

Gameplay ampliato

Tra gli obiettivi che il team di sviluppo si è prefissato nella creazione di Jedi Survivor non manca quello di dare vita a battaglie più dinamiche e spettacolari. Nel concreto, rispetto a quanto visto nel capostipite della serie, ciò significa che potremo contare su nuove abilità e stili di combattimento impiegabili contro una gamma di nemici più vasta e variegata. Un’altra novità degna di nota è la possibilità di usare un Blaster, ovvero l’arma da fuoco più diffusa nella galassia lontana lontana.

Esplorazione migliorata

Gli sviluppatori hanno anticipato che il videogioco offrirà scenari aperti, così come mappe più ampie e verticali. Per quanto riguarda le fasi esplorative si è infatti parlato di migliorie al platforming e agli enigmi ambientali, rese possibili grazie alla novità rappresentata dal rampino. Viste le premesse è dunque lecito aspettarsi un level design più complesso e strutturato rispetto a quanto visto nel capitolo precedente.

