Tre cose da sapere su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom promette di imporsi come uno dei giochi più importanti di tutta la storia di Nintendo Switch. Disponibile a partire dal 12 maggio 2023, l'opera Nintendo evolverà quanto già fatto da Zelda Breath of the Wild e si prospetta ancora più ricca di contenuti.

Di seguito, facciamo un ripasso delle tre cose da sapere a proposito del nuovo Zelda, così da farci trovare pronti non appena iniziata la nostra nuova avventura tra le terre di Hyrule.

E' un seguito diretto di Breath of the Wild

Non sempre i nuovi giochi della serie Nintendo si sono posti in diretta continuità con quanto narrato dai predecessori, ma in questo specifico caso siamo davanti ad un vero e proprio "capitolo 2" degli eventi raccontati in Breath of the Wild. Tears of the Kingdom espanderà dunque il mondo di gioco conosciuto nel gioco precedente, ed i suoi eventi prendono il via dopo la sconfitta della Calamità Ganon, con una nuova minaccia pronta a gettare nel caos il Regno di Hyrule.

Tante novità a livello di gameplay

Non siamo davanti ad un semplice "more of the same": in Zelda Tears of the Kingdom cambiano più cose da Breath of the Wild a livello di giocabilità e mondo di gioco. La presenza di mondi fluttuanti sopra i cieli di Hyrule non sono offrono una mappa ancora più grande da esplorare, ma donano una maggiore verticalità al gameplay. Il tutto senza dimenticare la presenza di diverse nuove meccaniche (Recall, Fuse, Ultrahand e Ascend) che offriranno ai giocatori approcci del tutto inediti alle sfide previste dal nuovo episodio.

Ganondorf c'è

Il trailer finale di Zelda Tears of the Kingdom ci ha finalmente permesso di dare uno sguardo ravvicinato alla nuova versione di Ganondorf, che si prospetta ancora più potente, minaccioso e temibile rispetto a come lo abbiamo conosciuto in altri giochi del brand. Ganondorf rivestirà un ruolo cruciale all'interno della storia, e il preannunciato scontro con Link promette di lasciare il segno in termini di epicità e coinvolgimento.