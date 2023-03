Tre cose da sapere su Wo Long: ambientazione, deviare e grado morale

Wo Long Fallen Dynasty è ormai alle porte. Il nuovo Action/RPG di Koei Tecmo e Team Ninja è pronto ad intrattenere i giocatori PC, PlayStation e Xbox dal 3 marzo 2023, e se siete tra coloro che lo inizieranno subito al day one, ecco tre dettagli specifici del gioco che è bene conoscere.

Il periodo storico in cui è ambientato

Le vicende di Wo Long si svolgono nella Cina del 184 d.C. al momento della rivolta dei Turbanti Gialli, evento storico che darà il via all'epoca dei Tre Regni ponendo contemporaneamente fine alla Dinastia Han. Il protagonista del gioco, interamente personalizzabile dal giocatore, è un guerriero senza nome e che non parla mai nel corso dell'avventura, e lungo il suo cammino incrocerà le strade con numerose figure chiave di quel periodo, affrontandole in battaglia o combattendo al loro fianco.

Deviare è tutto

Come da tradizione nei giochi targati Team Ninja, il sistema di combattimento riveste un ruolo centrale all'interno della produzione. Gli autori hanno messo in piedi un gameplay vario, dinamico e dal ritmo adrenalinico, ma è in particolare una meccanica a spiccare sulle altre: la deviazione. Si tratta di una meccanica molto simile al classico parry, e consente appunto di deviare gli attacchi nemici ed ottenere in questo modo il margine di manovra per assestare poderosi contrattacchi, indebolendo nel frattempo la resistenza dell'avversario. Proprio per questo motivo è fondamentale sin da subito imparare a deviare i colpi nemici, eseguendo questa preziosa manovra evasiva all'ultimo momento prima di subire l'attacco. Richiede un po' di pratica all'inizio ma consente non solo di risparmiare preziose energie, ma anche di aumentare le chance di vittoria in battaglia. Combinata con la normale parata consente infine di massimizzare le strategie difensive riducendo al minimo i rischi.

Il Grado Morale

Altro elemento cruciale del gameplay è rappresentato dal Grado Morale, che influisce direttamente sulla difficoltà dei combattimenti. Infatti, se il Grado Morale del vostro personaggio è inferiore a quello del nemico, il rischio è di subire danni molto più ingenti del normale, viceversa consente al protagonista di resistere più facilmente all'offensiva dell'avversario, senza perdere troppe energie vitali. In caso di morte, il rivale che ci ha sconfitto si approprierà dei nostri Punti Morale aumentando di conseguenza il suo Grado Morale: in questo caso sarà necessario riaffrontarlo in combattimento e sconfiggerlo per tornare in possesso dei propri punti. Per maggiori approfondimenti su questa meccanica, non perdetevi la nostra guida su come funziona il Grado Morale in Wo Long Fallen Dynasty.

Team Ninja ha confezionato un ulteriore prodotto di pregevole qualità: la nostra recensione di Wo Long Fallen Dynasty vi illustra quali sono gli aspetti più riusciti del gioco.