OD di Hideo Kojima: tre cose che sappiamo sull'horror in esclusiva Xbox

Con ancora negli occhi le inquietanti scene del video di annuncio di OD A Hideo Kojima Game, eccovi un nostro approfondimento su cosa sappiamo della nuova esperienza horror del papà di Metal Gear e Death Stranding sviluppato in collaborazione con gli Xbox Game Studios.

Il teaser di OD ammirato nel corso dello show losangelino dei The Game Awards 2023 conclusosi con il trionfo di Baldur's Gate 3 ha alzato ufficialmente il sipario su Project Overdose, il più volte rumoreggiato thriller interattivo realizzato da Hideo Kojima in partership con Microsoft e la sua divisione videoludica.

Un horror dal concept rivoluzionario

Se il video dei TGA 2023 ha messo in risalto il comparto grafico e le straordinarie tecnologie di Unreal Engine 5 e MetaHuman, è grazie alla scheda condivisa nei minuti successivi da Kojima Productions che capiamo le reali ambizioni di un'opera che punta a dare vita a un'esperienza completamente inedita nel panorama videoludico (ma non solo).

Sono gli stessi autori al seguito di Kojima a spiegare sul proprio sito ufficiale che "stiamo lavorando con Xbox Game Studios e la loro tecnologia di cloud gaming per accettare la sfida di creare un gioco dallo stile davvero unico, coinvolgente e totalmente nuovo - o meglio, una nuova forma di media".

Un cast hollywoodiano

Nel guadagnare il palco dei Game Awards 2023, Hideo Kojima ha confermato la collaborazione con Jordan Peele: il regista premio Oscar conosciuto in tutto il mondo per opere come Get Out, Us e Nope sarà uno dei numerosi 'narratori di talento' che Kojima Productions promette di coinvolgere nel progetto di OD.

Tra le tante personalità del piccolo e grande schermo che presteranno la propria voce e il volto all'esperienza a tinte oscure di OD - A Hideo Kojima Game ci saranno anche Sophia Lillis (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), Hunter Schaffer (Euphoria) e Udo Kier (Flesh for Frankenstein), ciascuno dei quali ricostruito in maniera estremamente realistica nel gioco tramite gli strumenti di fotogrammetria e scansione digitale di MetaHuman e Unreal Engine 5.

Un'esclusiva Xbox 'su nuvola'

La collaborazione tra gli Xbox Game Studios e Kojima Productions non sarà soltanto di natura strettamente 'commerciale' o promozionale, ma sarà il fattore determinante per garantire a Hideo Kojima di concretizzare la visione creativa di un'opera destinata a sfruttare appieno le tecnologie di cloud gaming della divisione Xbox e gli avanzati strumenti in streaming di Azure.

OD - A Hideo Kojima Game sarà perciò un'esclusiva Xbox diversa da quelle che abbiamo visto approdare in questi anni nel catalogo del Game Pass: la natura atipica del progetto, ad esempio, potrebbe indurre Microsoft ad aprirsi al multipiattaforma stringendo collaborazioni con attori terzi dell'industria dell'intrattenimento (qualcuno ha detto Netflix e Ubisoft?) per dare al titolo il 'respiro crossmediale' suggerito da Kojima Productions.