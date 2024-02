Tre cose che sappiamo su Physint, il nuovo Espionage Action di Kojima

Come se lo straripante e sconvolgente trailer di Death Stranding 2: On the Beach non fosse già abbastanza, Hideo Kojima ha animato il PlayStation State of Play di gennaio 2024 annunciando anche un nuovo videogioco chiamato Physint. Anche se questo progetto è ancora perlopiù avvolto nell'ombra, ci sono tre cose che già sappiamo.

Sarà un'esclusiva PlayStation

Durante la presentazione al PlayStation State of Play di gennaio 2024, Hideo Kojima, affiancato per l'occasione dal Presidente dei PlayStation Studios Hermen Hulst, ha chiarito che Physint è sviluppato in stretta collaborazione con Sony Interactive Entertainment. Questo dovrebbe fare di Physint un'esclusiva PlayStation a tutti gli effetti. Certo, non è escluso che il gioco possa arrivare prima o poi anche su PC - come sta succedendo un po' a tutte le IP di Sony - ma immaginiamo che sarà un'esclusiva PlayStation quantomeno in ambito console.

Non è ancora in sviluppo

Kojima Entertainment non ha risorse infinite e al momento è già impegnata su due distinti progetti, il già citato Death Stranding 2: On the Beach e l'esclusiva Xbox OD - A Hideo Kojima Game. Detto, in altri termini, Physint non si trova ancora in via di sviluppo.

Hideo Kojima ha confermato che la lavorazione di Physint comincerà dopo il lancio di Death Stranding 2: On the Beach, fissata nel corso del 2025 su PS5. Per il momento, dunque, il gioco è completamente avvolto nel mistero: sappiamo solo che sarà un Espionage Action (termini che portano alla mente la gloriosa saga di Metal Gear Solid) basato su tecnologie all'avanguardia e che, come d'abitudine per i giochi del designer giapponese, presenterà forti contaminazioni cinematografiche grazie a un cast stellare e il prezioso contributo delle divisioni musicali e filmiche di Sony.

Potrebbe uscire su PlayStation 6

Al giorno d'oggi sviluppare un videogioco richiede molto tempo e tante risorse. Dal momento che Physint comincerà a prendere forma a partire dal prossimo anno (se tutto va bene), potrebbe impiegare parecchio tempo ad arrivare sugli scaffali e, di conseguenza, debuttare direttamente su PlayStation 6. Un indizio a sostegno di tale ipotesi è contenuto anche nelle dichiarazioni ufficiali di Kojima: l'autore giapponese ha descritto Physint come "un nuovo Espionage Action per la next-generation", lasciando dunque intendere che arriverà sulla prossima generazione di console PlayStation, quella che seguirà a PS5.