Tre cose che forse vi sono sfuggite nel trailer di Zelda Tears of the Kingdom

Bello il nuovo trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom doppiato in italiano, vero? Nel corso di circa quattro minuti Nintendo ci ha mostrato tante nuove sezioni di gameplay e fornito una marea di indizi sulla storia.

Link ha dei compagni!

C'è talmente tanta carne a cuocere che qualcosaesservi sfuggito... e sottolineiamo potrebbe, perché sappiamo quanto siete bravi. Ecco a voi

Il nuovo trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sembra confermare un sistema di companion, o quantomeno la presenza di personaggi non giocanti con un ruolo attivo nell'azione di gioco.

Dopo 1 minuto e 38 secondi è possibile vedere Link cavalcare nel bel mezzo di una battaglia tra gli umani e le forze di Ganodorf, mentre a 3 minuti e 13 secondi il protagonista del gioco è circondato da compagni Umani, Zora, Goron e Garudo.

Il castello di Hyrule in tutto il suo splendore

Ad 1 minuto e 46 secondi è possibile vedere Link addentrarsi in quello che sembra essere il Castello di Hyrule in tutto il suo splendore.

È davvero strano vederlo dall'interno senza tutto il male che ha portato la Calamità Ganon in The Legend of Zelda: Breath of the Wild!

La Luna di Sangue potrebbe rivestire un importante ruolo nella storia

Il trailer potrebbe aver svelato un dettaglio della trama molto importante. Ad 1 minuto e 18 secondi viene mostrato una versione ultra-pompata di Ganodorf ergersi dinanzi ad una minacciosa Luna di Sangue. I poteri che il villain esibisce, ad esempio evocando dei nemici o corrompendo il braccio di Link a 2 minuti e 57 secondi, sono caratterizzati dalla stessa tonalità di rosso.

In Breath of the Wild le Lune di Sangue si presentavano in alcuni momenti del gameplay facendo resuscitare i nemici o inducendo alcuni personaggi non giocanti a comportarsi in maniera strana. Sembra invece che in Tears of the Kingdom rivestiranno un ruolo narrativamente importante, che potrebbe anche giustificare il ritorno di Ganon dopo i fatti di Breath of the Wild.