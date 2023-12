Tre cose che vorremmo assolutamente vedere in GTA 6

Grand Theft Auto VI si è mostrato nel suo primo trailer capace di ottenere un enorme successo in termini di visualizzazioni, mandando in estasi tutti i fan della serie Rockstar Games. Il nuovo episodio non arriverà su PS5 e Xbox Series X/S prima del 2025, ma già da ora sembra estremamente ambizioso.

Per il momento sappiamo poco su ciò che l'opera completa offrirà non appena disponibile sul mercato, ma intanto ecco tre cose che ci piacerebbe assolutamente vedere in GTA VI:

Una storia molto meno lineare

Sia GTA IV che GTA V (eccovi il confronto tra le città di GTA 4, 5 e 6)hanno offerto finali multipli e la possibilità di compiere alcune scelte alternative nel corso dell'avventura principale, ma senza stravolgere più di tanto l'evoluzione della storia. In GTA VI sarebbe molto interessante vedere la trama evolversi in maniera molto più dinamica, con più ramificazioni a seconda delle scelte compiute durante la partita oppure in specifiche missioni chiave, che vanno ad influenzare non solo il finale ma anche altre fasi della storia, compreso il rapporto tra i due protagonisti.

Missioni molto più dinamiche

Riallacciandoci al discorso fatto per la narrativa, anche la struttura stessa delle missioni potrebbe godere di un profondo rinnovo per risultare ancora di più al passo con i tempi. Storicamente nei vari Grand Theft Auto ogni missione richiedeva di essere affrontata in maniera lineare e senza nessuna particolare variazione, seguendo schemi prestabiliti. Non sarebbe male vedere in GTA VI degli incarichi molto più dinamici che si possono portare avanti attraverso numerose opportunità differenti, andando così a vantaggio non solo della varietà del gameplay, ma anche per la rigiocabilità, lasciando così ai giocatori la possibilità di riaffrontare missioni già completate in maniera del tutto differente rispetto a quanto svolto durante la prima occasione.

Minigiochi a volontà

Sebbene da sempre presenti all'interno della serie, i minigiochi non hanno mai rivestito un ruolo di primo piano in Grand Theft Auto e con il passare dei capitoli sono divenuti sempre più di contorno un poco alla volta. Con GTA VI Rockstar avrebbe invece un'occasione d'oro per dare vita a minigiochi non solo molto ricchi ed originali, ma che siano anche al centro di vere e proprie sottotrame un po' come visto nei vari giochi della serie Yakuza/Like A Dragon. Uno scenario come quello di Vice City sarebbe perfetto per questo tipo di sperimentazioni, e chissà che gli sviluppatori non ci pensino sul serio.