3 cose che vorremmo vedere in Hogwarts Legacy 2: non solo il Quidditch

Dopo il grande successo ottenuto da Hogwarts Legacy è emerso che WB Games sta lavorando ad altri progetti collegati ad Harry Potter. Un Hogwarts Legacy 2 non è dunque assolutamente da escludere e potrebbe arrivare prima o poi, arricchendo ulteriormente quanto visto nell'apprezzato primo gioco.

Anzi, Hogwarts Legacy 2 potrebbe essere già in sviluppo anche se appare ancora presto per scoprirne qualcosa di più concreto. In attesa di novità, di seguito vi citiamo tre cose che ci piacerebbe vedere in Hogwarts Legacy 2:

Il Quidditch

Probabilmente la richiesta più scontata, vista la sua assenza in Hogwarts Legacy per il dispiacere di migliaia di fan del Wizarding World che speravano di godersi il celebre sport dei maghi anche all'interno dell'opera targata Avalanche Software. Si è parlato molto spesso del possibile arrivo del Quidditch in Hogwarts Legacy, ma nulla si è finora mai concretizzato. Se non dovesse arrivare via DLC per il primo gioco, la speranza allora è che il Quidditch possa fare il suo esordio in un eventuale secondo capitolo della serie.

Un sistema di moralità e di scelte più marcato

Sebbene in Hogwarts Legacy sia possibile effettuare delle scelte, esse non influiscono in maniera davvero significativa sull'evoluzione della trama o sullo sviluppo del nostro personaggio. Nemmeno scegliere una specifica casata stravolge più di tanto l'opera, a parte avere accesso a missioni esclusive. Un sistema di scelte e, soprattutto, di moralità più incisivo potrebbe dare una grossa marcia in più alla storia ed al nostro personaggio, con le nostre azioni che hanno un peso reale su come si sviluppa la narrativa e come il nostro mago viene visto da chi lo circonda. Insomma, usare una Maledizione Senza Perdono deve avere delle conseguenze rilevanti sul proseguo del nostro cammino.

Visitare altre scuole di magia

Ok, stiamo parlando di Hogwarts Legacy e dunque la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts avrebbe sicuramente un ruolo centrale anche nel seguito. Tuttavia, per rendere ancora più vario e sorprendente il gioco non sarebbe male poter visitare altre scuole di magia sparse per il mondo. Si pensi ad esempio all'Istituto Durmstrang o l'Accademia di Magia di Beauxbatons: la presenza di altre realtà simili potrebbe dare una bella marcia in più a Hogwarts Legacy 2.