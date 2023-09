Tre curiosità su Lies of P, tra linguaggi in codice e ostilità feline

Lies of P ci accoglie nella scintillante metropoli di Krat, ispirata al magnifico universo creato da Collodi con Pinocchio, e nasconde numerose sfide e segreti da scoprire. Tra questi, ecco tre curiosità di Lies of P che forse potrebbero esservi sfuggite.

Esiste un linguaggio dei burattini

Come forse avrà già notato qualcuno, durante alcune battaglie boss (per esempio contro il Maestro della Sfilata), di tanto in tanto sotto le barre PV dei nemici compaiono degli strani simboli, accompagnati da ruggiti e gemiti di varia natura. Ebbene, non si tratta di segni casuali, ma di una vera e propria lingua che i burattini usano per comunicare fra loro.



Un aspetto interessante è che, almeno all'inizio, il protagonista non sembra comprendere questo linguaggio, il che crea una sorta di barriera fra eroi e nemici in cui non necessariamente si riescono a distinguere gli uno dagli altri.

I gatti non ci amano

Si sa: i gatti, gli animali regali per eccellenza sono fra le creature più lunatiche del creato. Vogliono i propri spazi, hanno la propria personalità e un bisogno di coccole secondo i propri tempi. Li amiamo anche per questo, ci fanno stare alle loro regole. Vero è che su Lies of P non sempre ci ricambiano come vorremmo.



È il caso di almeno un gatto nello specifico, e non stiamo parlando del compagno della volpe nel duo. Quando proveremo ad avvicinarci a questo micetto per accarezzarlo, un desiderio irresistibile che non potremo far a meno di assecondare col batuffolo arancione che ci ritroveremo davanti, ci renderemo conto di non essere graditi. Per tutta risposta, infatti, il felino ci soffierà contro per allontanarci. Resta un'adorabile palla di pelo.

La musica tocca (letteralmente) le corde di P

Come sappiamo, Lies of P è basato su un sistema di bugie che fa reagire i fili del protagonista e ha delle ripercussioni sia su di lui che sul gioco in generale, rendendolo più umano in qualche modo.



In alcuni casi, riceveremo nel corso del gioco delle tracce musicali, che potremo riprodurre interagendo con un grammofono. Ascoltandole, noteremo che le corde di P reagiscono alle melodie, quasi come se la musica risvegliasse in lui emozioni umane.