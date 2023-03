Tre curiosità su Link di The Legend of Zelda: davvero non parla mai?

Iconico protagonista di The Legend of Zelda sin dal capostipite del 1986, Link è uno dei personaggi più amati e riconoscibili di Nintendo, entrato nell'immaginario collettivo dei giocatori grazie alle sue avventure e la sua particolare caratterizzazione.

Con la serie che si porta sulle spalle oltre 35 anni di storia, di aneddoti sul suo protagonista se ne possono trovare a non finire: ecco nello specifico tre curiosità su Link di The Legend of Zelda.

Un personaggio muto... O forse no?

Link è da sempre noto come un personaggio muto, ed a parte qualche verso o grido durante l'esplorazione ed i combattimenti non proferisce mai parola nei giochi che lo vedono protagonista. Ma è davvero così? In verità il celebre guerriero in rarissimi casi ha detto la sua. Si pensi a Zelda II The Adventure of Link, dove l'eroe esclama con entusiasmo di aver trovato uno specchio perduto sotto a un tavolo, oppure a Zelda Link's Awakening, quando si interroga sulla reale essenza dell'isola di Koholint. Anche nel corso di Zelda The Wind Waker pronuncia qualche sporadica parola, segno di come in verità non sia per forza un personaggio muto come Nintendo ci ha sempre voluto far credere.

La sua razza

Link non è un essere umano nel vero senso della parola. A vedere la sua caratterizzazione con le orecchie a punta verrebbe spontaneo pensare che si tratti di un elfo, sebbene nell'universo creato da Nintendo questa razza non esiste per davvero. Ufficialmente il nostro eroe fa parte della razza Hylia, che ha per l'appunto tanti tratti in comune con i tipici elfi della mitologia fantasy.

Il significato del suo nome

Link non è un nome scelto a caso. Come spiegato dal suo creatore, Shigeru Miyamoto, in origine i frammenti della Triforza erano stati pensati come oggetti elettronici che permettessero di viaggiare nel tempo, tra il passato ed il futuro. Venne deciso di chiamare il protagonista "Link" in quanto era l'individuo che collegava tra loro realtà così distanti tramite i suoi viaggi. Un concetto simile viene espresso anche nel libro di Nintendo Hyrule Historia, dove viene spiegato che Link si chiama così perché "connette tra loro le persone, spargendo l'energia del suo mondo attraverso epoche differenti".

Chissà come verrà ulteriormente approfondito l'iconico eroe nel prossimo gioco principale della serie. A tal proposito, Zelda Tears of the Kingdom permetterà di cambiare il mondo di gioco, dando così ancora più profondità al gameplay. Sappiamo invece perché la Master Sword è rotta in Zelda Tears of the Kingdom?