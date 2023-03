Tre curiosità su Resident Evil 4 che sicuramente non conoscete

Resident Evil 4 Remake è alle porte e per l'occasione abbiamo raccolto tre curiosità sullo sviluppo del gioco originale, uscito nel 2005 e accolto positivamente da pubblico e critica, tanto da diventare un cult assoluto del genere. Ecco tre curiosità su RE4 che sicuramente non conoscete.

Residen Evil 4: ci sono almeno quattro versioni scartate

Lo sviluppo di Resident Evil 4 inizia nel 1999 per mano di Hideki Kamiya, con quest'ultimo che da vita ad un gioco d'azione frenetico e veloce, di fatto coniando il genere degli Stylish Action. Nei primi anni 2000 tuttavia la direzione passa Shinji Mikami che a sua volta produce almeno tre versioni non approvate da Capcom conosciute come Fog Version (2001), Hook Man Version (2003) e Hallucination Version (2004).

Devil May Cry esiste grazie a Resident Evil 4

Come detto, Hideki Kamiya è stato il primo direttore di Resident Evil 4, tuttavia il suo contribuito allo sviluppo del gioco non è stato abbandonato, anzi. Nel 2000, Kamiya viene rimosso dal ruolo di Game Director ma le sue idee vengono riutilizzate per dare vita ad una nuova serie, ovvero Devil May Cry, con il primo episodio delle avventure di Dante uscito nel 2001 su PS2.

Resident Evil 4 è uscito su tantissime piattaforme

Resident Evil 4 nasce come esclusiva GameCube a seguito di un accordo tra Capcom e Nintendo, nel 2005 il gioco esce sulla console della casa di Kyoto ma in seguito arriva anche su PS2. E non solo dal momento che ad oggi esistono almeno 14 versioni di Resident Evil 4 tra cui porting per PC, Wii, iOS e Android, Zeebo, Java Mobile, PS3 e Xbox 360, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Oculus.