Tre curiosità che sicuramente non conosci su Super Mario

Con l'uscita del film di Super Mario al cinema (ecco la recensione di Super Mario Bros Il Film, in sala dal 5 aprile) vi mettiamo alla prova presentandovi tre curiosità su Super Mario che sicuramente non conoscete. In caso contrario... fatecelo sapere qui sotto nei commenti!

No, Mario non spacca i blocchi con la testa

Ci siamo cascati tutti, tutti abbiamo creduto che Super Mario rompesse i blocchi a testate. Vero? Su, confessate... e invece no, in realtà Mario (e chiaramente Luigi) spaccano i blocchi usando il pugno, all'epoca del NES però le animazioni possibili erano estremamente limitate e dunque capire questo dettaglio era molto difficile. Nel corso degli anni il mistero è stato definitivamente chiarito.

Ma che lavoro fa Super Mario?

Inizialmente il personaggio di Mario (o meglio, Jumpman) nasce come carpentiere per poi diventare un idraulico, ma sembra che questa non sia più la professione di Mario da molto tempo. Nel 2017, all'epoca dell'uscita di Super Mario Odyssey, Nintendo ha rivelato che Mario non lavora più come idraulico:

"Sportivo a tutto tondo: tennista, giocatore di baseball, calciatore e pilota di go-kart, Mario fa tutto nel migliore dei modi. Tra l'altro, pare che molto tempo fa lavorasse come idraulico."

Secondo la biografia ufficiale del personaggio aggiornata da Nintendo nel 2017, Mario ha svolto almeno dieci diversi lavori: carpentiere, idraulico, medico (in Dr. Mario), pilota di go-kart, maestro di arti marziali, arbitro sportivo, giocatore professionista di baseball, pallacanestro, golf e calcio. E ovviamente, aggiungiamo noi, giramondo e salvatore di principesse...

Super Mario non è italiano, ma giapponese

Mamma mia! Eh sì, dai, Super Mario è italiano... il nome, i tratti somatici, le espressioni tipiche, non ci sono dubbi su questo, Mario è 100% italiano. E invece no perché a quanto pare Super Mario è giapponese, almeno stando alle parole di Masayuki Uemura, il progettista del NES/Famicom che intervistato da Kotaku nel 2020 si è lasciato andare alla scottante rivelazione:

"Super Mario Bros non è ambientato in Giappone ma il personaggio è giapponese, anche se il nome Mario sembra italiano, non è italiano. Sono stati bravi a creare questa situazione molto ambigua."

Eppure, Miyamoto in passato aveva dichiarato che Mario è "un idraulico italiano che vive e lavora New York." Chi dice la verità? Non lo sappiamo, ma in cuor nostro non abbiamo dubbi: Super Mario è italiano.

Bonus: Super Mario è la serie di videogiochi più venduta di sempre

I giochi di Super Mario hanno venduto oltre 760 milioni di copie, la serie è entrata nel Guinness dei Primati come "serie di videogiochi più venduta di sempre", traguardo raggiunto grazie agli oltre 200 giochi pubblicati dagli anni '80 ad oggi. Solamente i giochi principali (platform 2D e 3D) hanno venduto oltre 380 milioni di copie e ottimo successo hanno raggiunto anche gli spin-off. Secondo posto per Tetris con quasi 500 milioni di giochi venduti, a seguire Pokemon con oltre 480 milioni di giochi distribuiti.