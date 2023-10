3 Easter egg di Assassin's Creed Mirage: guardate attentamente il gatto!

Avete già cominciato il vostro viaggio nella Baghdad del IX secolo rappresentata in Assassin's Creed Mirage? Il nuovo gioco della serie di Ubisoft è disponibile sul mercato da appena due giorni (leggete la recensione di Assassin's Creed Mirage, già che ci siete), ma i giocatori hanno già scovato qualche Easter egg.

Il riferimento a L'Eredità della Prima Lama, DLC di Assassin's Creed Odyssey

Ad Alamut, nelle fasi iniziali del gioco, è possibile imbattersi in un uomo vestito di blu che intaglia del legno. Sulla sua sinistra, sotto la tenda marrone, è possibile trovare due note: una di esse racconta di Dario, personaggio principale di L'Eredità della Prima Lama, uno dei DLC Di Assassin's Creed Odyssey. Dario è stato il primo uomo a servirsi della lama celata, che ha sguainato per assassinare Re Serse I di Persia.

Guardate attentamente i gatti!

Nelle strade di Baghdad ci sono una moltitudine gatti, i quali si prestano persino ad essere accarezzati e coccolati. Tra i tanti ce ne sono alcuni molto speciali, caratterizzati da un pattern inconfondibile sul loro nasino. Guardate bene... esatto, è proprio il simbolo degli Assassini! Non sono adorabili?

La grafia araba nel logo di Assassin's Creed Mirage

Restando in tema di simboli, Ubisoft ha nascosto un brillante Easter egg anche nel. Osservandolo attentamente, noterete che è composto da un parola scritta con laLa suddetta parola è, che significa "l'Occulto", un riferimento all'ordine fondato da Bayek di Siwa e Aya in Assassin's Creed Origins e che ha funto da antesignano per la Confraternita degli Assassini.

Siamo sicuri che Assassin's Creed Mirage nasconde anche molti altri segreti ed Easter egg che aspettano solamente di essere trovati. Se ne avete scovato qualcun altro, non esitate a farcelo sapere nei commenti!