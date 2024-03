Tre Easter Egg del trailer di Marvel 1943 Rise of Hydra che forse non avete notato

C'è un nuovo gioco di supereroi in arrivo: si chiama Marvel 1943: Ryse of Hydra, è diretto da Amy Hennig per conto di Skydance e vede per protagonisti Captain America e il Black Panther attivo nella Seconda Guerra Mondiale, Re T'Chanda, nonno di T'Challa.

Il reveal trailer di Marvel 1943: Ryse of Hydra ha messo in evidenza i tratti di una produzione potenzialmente molto interessante, che si presenta come un action-adventure cooperativo in Unreal Engine 5, ma sotto alla sua superficie nasconde anche una serie di Easter egg che strizzano l'occhio ai fan più affezionati della Casa delle Idee e non solo: eccone tre che potrebbero esservi sfuggiti.

Una Parigi occupata dai nazisti

Il filmato si apre con una panoramica di una Parigi ammantata di neve, per poi addentrarsi nei suoi vicoli e offrire uno sguardo su quella che sembra essere una Mercedes-Benz W31 G4 o una Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen. Entrambe le automobili venivano utilizzate dagli ufficiali nazisti, un dettaglio che contribuisce a confermare il setting di una Parigi occupata dai nazisti. La presenza tedesca nel nord della Francia è stata stabilita a seguito del Secondo armistizio di Compiègne, firmato nell'omonima città il 22 giugno 1940. L'Amministrazione militare tedesca della Francia è formalmente esistita fino al dicembre del 1944, sebbene parte del territorio sia stata liberata dagli Alleati già nell'estate dello stesso anno.

Che sia Teschio Rosso?

Al minuto 0:56 è possibile vedere brevemente una Luger P08 (una pistola ampiamente utilizzata dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale) poggiata su una serie di documenti dell'Hydra, sui quali è possibile leggere parole come "Geheím" (che significa "segreto") e "Hydra Abteilung" (che può essere tradotto come "Dipartimento dell'Hydra"). In alto a destra è invece visibile un cappello di un ufficiale di alto rango dell'Hydra, che potrebbe appartenere a Johann Schmidt, altresì noto come Teschio Rosso, tra i principali esponenti dell'organizzazione dell'epoca. Che sia lui il villain principale?

Captain America e Black Panther non vanno d'accordo (almeno inizialmente)

Da quanto emerge nel trailer, Captain America e Black Panther non vanno affatto d'accordo, quantomeno all'inizio. Re T'Chanda è evidentemente diffidente sia nei confronti dei tedeschi che degli americani, poiché entrambe le fazioni sono interessate al Vibranio, materiale abbondante nel Wakanda. I due vengono anche alle mani, come dimostrano chiaramente i graffi della Pantera Nera sullo scudo di Cap'. Come se l'astio non fosse già abbastanza palese, il trailer si conclude con uno scontro tra i due che per costruzione ed estetica ricorda molto da vicino quello tra il Captain America di Chris Evans e l'Iron Man di Robert Downey Jr. nel film del Marvel Cinematic Universe Captain America: Civil War.

