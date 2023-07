Non riusciamo a smettere di pensare al bellissimo trailer dell'annuncio di Super Mario Bros. Wonder, il primo nuovo gioco interamente in due dimensioni con protagonista l'idraulico italiano da New Super Mario Bros. U, risalente ad undici anni fa.

Il filmato di presentazione ci ha lasciati di stucco, presentando una marea di novità che non fanno altro che confermare l'inesauribile estro creativo delle fucine digitali di Nintendo. C'è così tanto da descrivere che risulta arduo decidere da dove cominciare. Alcuni aspetti sono impossibili da non notare: tutti voi avrete sicuramente notato i nuovi Fiori Wonder (che rivoluzionano il gameplay creando momenti spettacolari e imprevedibili), i tubi che prendono vita, il personaggio di Daisy in versione giocabile (assieme a Mario, Peach, Luigi, Toad Giallo e svariati Yoshi in diverse colorazioni) e Mario in un'inedita versione Elefante. Di seguito vogliamo tuttavia portare alla vostra attenzione alcuni dettagli più fini, dei veri e propri omaggi ad altri giochi Nintendo che potrebbero esservi sfuggiti: ecco a voi tre Easter egg dal trailer di Super Mario Bros. Wonder (e qualche bonus).

Quel suono non vi ricorda Wii Sports?

In Super Mario Bros. Wonder, l'idraulico italiano può trasformarsi in una grossa palla chiodata per abbattere tutto ciò che gli capita a tiro.

Aguzzando le orecchie, noterete che la distruzione degli oggetti viene accompagnata da un effetto sonoro molto familiare: avete sentito bene, è il rumore dei birilli di Wii Sports!

Le animazioni di Mario (vecchie e nuove)

Molte delle animazioni di Mario sono ispirate a quelle del classico Super Mario World, gioco per SNES di inizio anni '90. Ciò, in ogni caso, non significa che non ci siano delle animazioni del tutto nuove.

Mario corre in maniera diversa rispetto passato, con le braccia protese verso l'esterno (ricordando per certi versi Sonic), mentre all'apice dei salti distende braccia e gambe. Quando entra nei tubi tira fuori il braccio per acchiappare il cappello rimasto fuori, mentre prima di uscire si guarda intorno per vedere cosa c'è all'esterno.

Il più bravo ottiene la corona

Durante le fasi cooperative, è possibile vedere un personaggio con un simbolo a forma di corona sulla testa.

Nintendo non ha spiegato nel dettaglio il significato di tale simbolo, ma è altamente probabile che funzionerà nello stesso modo di Super Mario 3D World, nel quale la corona viene assegnata al giocatore più in gamba della squadra, ovvero quello che nel corso della partita ha ottenuto il punteggio più alto e recuperato il maggior numero di oggetti.

Bonus: avete guardato con attenzione l'artwork?

Mettiamo da parte il trailer per concentrarci sull'artwork di Super Mario Bros. Wonder (lo potete riguardare in cima a questa notizia), anch'esso ricco di dettagli interessanti.

Tanto per cominciare, la scritta "Super Mario Bros." del logo impiega lo stesso font utilizzato per i giochi della serie New Super Mario Bros., mentre "Wonder" fa storia a sé proponendo uno stile del tutto inedito. Passando ai personaggi, è possibile notare sia la posa di Daisy, che punta il dito in avanti proprio come faceva nell'artwork del London Tour di Mario Kart Tour, e un inedito quanto strambo Goomba con un cappello di Toad Blu. Da dove è spuntato fuori? Non ci tocca che attendere l'uscita del gioco, fissata per il 20 ottobre 2023, per scoprirlo!