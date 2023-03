Tre esclusive PlayStation che vogliamo assolutamente vedere su PC nel 2023

Sony continuerà ad investire su PC, nel 2023 la compagnia giapponese ha pubblicato Returnal e a fine marzo sarà la volta di The Last of Us Parte 1. Ma c'è spazio anche per altri giochi da lanciare entro fine anno su Steam ed Epic Games Store: ecco quali vorremmo nel 2023.

Demon's Souls

Iniziamo con Demon's Souls, il remake del gioco FromSoftware è uscito nel 2020 su PlayStation 5 come gioco di lancio della console Sony. All'epoca si parlava di una versione PC in sviluppo ma ad oltre due anni di distanza non abbiamo saputo più nulla. Demon's Souls Remake per PC esiste oppure no? Difficile dirlo ma noi continuiamo a sperare...

Ratchet & Clank Rift Apart

Proprio Ratchet & Clank Rift Apart sembra essere il prossimo gioco PlayStation su PC, secondo alcuni annunci di lavoro un porting sarebbe in fase di sviluppo negli studi di Nixxes Software. Dobbiamo ammettere che un gioco come Rift Apart risplenderebbe al meglio su PC grazie al Ray-Tracing e anche in questo caso sarebbe possibile sfruttare le potenzialità dell'SSD per ridurre la minimo i caricamenti.

Ghost of Tsushima Director's Cut

Secondo un rumor, Ghost of Tsushima arriverà su PC nel 2023 e sarebbe anche l'ora, aggiungiamo noi. L'avventura di Sucker Punch si presta bene ad essere fruita anche su Personal Computer e una versione PC ottimizzata con supporto Ray-Tracing e 4K "rischia" di essere un vero spettacolo per gli occhi. Lo vedremo entro fine anno? Molto probabile.

Bonus: Final Fantasy 16

Final Fantasy 16 uscirà su PC? In un primo momento si diceva "assolutamente no" mentre recentemente si è scoperto che il gioco è esclusiva PS5 per sei mesi. FF 16 esce il 22 giugno sulla console Sony... possiamo quindi sperare in un lancio su PC nel 2023? Onestamente difficile, anche in virtù degli accordi firmati tra PlayStation e Square Enix, ma chissà che non se possa riparlare nel 2024.