Tre giorni di festa per la community del Cerbero Podcast con i Boscar 2023

L’ultima edizione dei Cerbero Boscar si è conclusa, confermandosi ancora una volta come uno degli eventi di maggior successo per la community del Cerbero Podcast, che ha fatto di Twitch la sua casa.

Per tre serate, dal 23 al 25 maggio, il Cinema Odeon di Milano, trasformato in una location infernale per l’occasione da scenografie esclusive, è stato il teatro degli Oscar del celebre podcast italiano, tra i canali di maggiore successo su Twitch Italia, nato nel 2018 e ora giunto a contare oltre 330mila iscritti.



Il trio che al Cerbero dà il volto – o meglio, i volti – Davide Marra, Simone Santoro e Gianluca Miele, rispettivamente Mr Marra, Dudubbi e Mr Flame, per l’occasione della quarta edizione del fortunato format ha deciso di osare, ancora di più: i Boscar 2023 sono stati i primi ad essere distribuiti su tre diverse serate, i primi a vedere un alternarsi continuo di presentatori e a tenersi in una location così suggestiva come il Cinema Odeon di Milano.



La prima edizione dei Cerbero Boscar, tenutasi nel dicembre 2019 direttamente dalla prima Cerbero House, aveva visto già un grande successo, replicato poi nel marzo 2021 e nell’aprile 2022, a riconferma dell’affetto dei fan verso un format unico nel panorama di Twitch Italia, cresciuto nel corso degli anni insieme ai suoi ideatori e con loro maturato fino ad arrivare alla forma attuale, completo di red carpet e regia professionale.



Oltre che in presenza, però, i Boscar sono andati in diretta su Twitch, consentendo quindi a tutta la vastissima community del Cerbero di prendere parte all’evento, riconfermando ancora una volta la semplicità con cui su Twitch reale e virtuale si compenetrano, sfumando i confini e regalando esperienze uniche nel loro genere a tutti gli spettatori.



Nel corso delle tre serate sono stati tantissimi i momenti iconici, che hanno fatto emozionare e divertire il pubblico dei Boscar, sia che seguisse l’evento da casa, sia che fosse presente all’Odeon.

Diversi i crossover con altri podcast e talk show di successo, da Cachemire Podcast a Muschio Selvaggio: con Edoardo Ferrario e Fedez, ospiti rispettivamente della prima e della terza serata, Davide Marra ha discusso di come negli ultimi anni il mondo dei talk show e dei podcast sia cambiato, arricchendosi di nuovi spunti, sperimentando con diverse piattaforme e servizi, non da ultimo proprio Twitch, che ha ospitato – e continua a ospitare – format di grande successo, contribuendo a ridefinire i confini del talk show in Italia.



Tra gli altri ospiti anche Valerio Lundini, premiato con diversi Boscar durante l’ultima serata, Francesco Facchinetti, intervistato per l’occasione, e naturalmente un nutrito gruppo di streamer di Twitch Italia, come Gskianto, Dario Moccia, Marco Merrino, che hanno movimentato questa quarta edizione con sketch e interventi a sorpresa.



Non sono mancati i momenti di approfondimento su tematiche di attualità: a dare il proprio contributo in questo senso in particolare Linton Johnson, ex stella NBA, che ha sottolineato come la diversità rappresenti un punto di forza, e non di debolezza, e Ivan Grieco, che ha dedicato parte della prima serata, da lui co-condotta insieme a Homyatol, a una riflessione sulla guerra in Ucraina.



Tra le sorprese di quest’anno, anche la partecipazione di diversi ospiti provenienti dal mondo della musica, come i Finley, che sono tornati a esibirsi dopo il successo del singolo Porno, novità della primavera musicale italiana, incisa in collaborazione con Naska, e hanno infiammato il pubblico portando live i propri successi, come Diventerai una star. Non solo: la seconda serata è stata l’occasione di ascoltare Sethu, ma anche Rosa Chemical, che ha divertito il pubblico dell’Odeon con la sua Made in Italy.



Tra i premiati di quest’ultima edizione degli Oscar del Cerbero, Michela Giraud come Miglior Ospite Vip Femminile, e Valerio Lundini, vincitore della categoria al maschile, ma anche Massimo Visconti come Miglior Meme e Miglior Scoperta del 2023, e ancora Valerio Lundini come Miglior Live del Cerbero nell’ultimo anno. L’evento è stato anche l’occasione per consegnare i Boscar ad Honorem, edizione 2023, a Marco Kitano, ed edizione 2022, ad Alessandro Carnevale. Premio anche per Dario Moccia, consegnato dalla redazione di Lore Magazine, come Miglior Dario Moccia.



Ancora una volta, i Cerbero Boscar hanno saputo stupire e divertire, regalando momenti indimenticabili alla community che li ha seguiti da casa, live su Twitch, e ai fan che invece hanno raggiunto Milano per seguire le tre serate direttamente dal Cinema Odeon. Un ulteriore esempio di come Twitch sia davvero il luogo d’elezione per una generazione di giovani che hanno fatto degli spazi digitali la propria casa, una casa dove essere realmente a proprio agio.