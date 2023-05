Tre film sui videogiochi Nintendo che vorremmo vedere assolutamente

Super Mario Bros è un successo: il nuovo film di Super Mario ha incassato un miliardo di dollari e in questi giorni si rumoreggia di un possibile sequel, ma non solo, perché Nintendo non ha chiuso del tutto la porta in faccia alla possibilità di realizzare altri film basati sulle sue IP...

Altri film Nintendo potrebbero arrivare in futuro, oltre gli inevitabili spin-off di Super Mario (dedicati magari a Luigi, Peach, Wario e Donkey Kong, speriamo noi) però ci piacerebbe vedere anche pellicole dedicate ad altre serie. Ne abbiamo scelte tre, fateci sapere se siete d'accordo con noi oppure no.

The Legend of Zelda

Scontato, scontatissimo, lo sappiamo. Un bel film fantasy in computer grafica ambientato nel mondo di Hyrule con Link, la Principessa Zelda e il malvagio Ganondorf. Un sogno, vero? Speriamo possa realizzarsi, certamente se parliamo di film Nintendo, The Legend of Zelda è uno dei primi a venire in mente alla maggior parte dei giocatori, e forse non è un caso.

Metroid

In questo caso preferiremo un film live action a tutta azione, e del resto non è un mistero che Super Metroid fosse in parte ispirato alla saga di Alien. Metroid ha tutte le carte in regola per arrivare sul grande schermo e sbancare i botteghini: una protagonista carismatica, ambientazione spaziale a prova di claustrofobia e nemici giganteschi... dobbiamo dire altro?

Animal Crossing

Partiamo da un dato di fatto: i film con protagonisti gli animali funzionano da sempre (la Disney, ma non solo, ci ha costruito un impero) e quelli con protagonisti animali pucciosi e tenerini ancora di più. E in questo senso, Animal Crossing sarebbe perfetto per un film stile Zootopia, grazie ad un cast di personaggi assolutamente adatto un film animato, monetizzabili anche con il merchandising.