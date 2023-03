Tre Funko Pop rarissimi che valgono tanti soldi

In commercio ormai da diversi anni, i Funko Pop sono divenuti un vero e proprio fenomeno di culto che ha conquistato il cuore di tantissime persone in giro per il mondo. I modellini "super deformed" di Funko Inc. sono ormai centinaia e coinvolgono ogni medium, dai videogiochi al cinema passando per serie tv e cartoni animati.

Tra l'altro un gioco Funko Tripla A sarebbe in uscita nel 2023, a riprova di quanto l'azienda americana pensi in grande con il suo brand. Tornano però ai pupazzetti collezionabili, facciamo la conoscenza di tre Funko Pop rarissimi che sono arrivati a costare anche cifre piuttosto considerevoli.

Darth Maul olografico

L'iconico antagonista di Star Wars Episodio I: La Minaccia Fantasma ha goduto di un Funko Pop speciale realizzato in occasione del San Diego Comic-Con del 2012. Il modellino olografico non è solo tra i più belli in circolazione, ma è stato prodotto in soli 480 pezzi ed oggi ha un valore che va ben oltre i 3000 dollari. Insomma, la Forza scorre davvero potente in questo pupazzetto!

Topolino metallico

Altro Funko Pop a tiratura limitatissima, sempre di 480 unità e realizzato anche in questo caso per un'occasione speciale, nello specifico il D23 Expo. L'iconico Mickey Mouse fa splendida figura in questa versione metallizzata, ma metterci le mani sopra è un'impresa piuttosto complessa: il modellino può arrivare a costare persino 1500 dollari. Un prodotto per collezionisti veri, nonché irriducibili fan Disney.

Alex DeLarge "Glow in the Dark"

Direttamente da Arancia Meccanica arriva il modellino del suo più celebre personaggio. Ed ancora una volta parliamo di uno dei più rari e ricercati dai collezionisti: prodotto in pochissimi esemplari, l'edizione limitata "Glow in the Dark" di Alex DeLarge viene considerato il più raro e costoso mai realizzato, con un valore che va oltre i 13.000 dollari.

