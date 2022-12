Tre Funko Pop! da regalare a Natale agli appassionati di videogiochi

Ai videogiocatori piace vivere le proprie passioni anche quando la console è spenta e il pad è riposto sulla scrivania. Per questo motivo, molti scelgono di adornano le proprie stanze con dei gadget e delle miniature ispirate ai propri personaggi e videogiochi preferiti. Tra le statuine più amate in assoluto figurano senz'altro le Funko Pop!, le quali rappresentano delle ottime idee regalo per Natale.

Realizzate in PVC (vinile), le figure Funko Pop! riproducono i personaggi più celebri della cultura pop in una versione stilizzata, ironica e immediatamente riconoscibile. Ecco a voi tre statuine (più una bonus) in grado di far felici gli appassionati di videogiochi.

Crash Bandicoot con Aku Aku Mask (Game Cover) - Esclusiva GameStop

Cominciamo con uno dei personaggi più riconoscibili del mondo dei videogiochi. Tornato in auge in tempi relativamente recenti con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Crash Bandicoot 4: It's About Time, il marsupiale arancione è in realtà nato nel 1996 con un gioco per la prima PlayStation sviluppato nientepopodimeno che da Naughty Dog. Questo Funko Pop! della serie Game Cover celebra proprio quel gioco, che ha avuto il merito di introdurre un personaggio facente ormai parte dell'immaginario di più di una generazione di videogiocatori. La miniatura, alta 10 centimetri, vede Crash Bandicoot con indosso l'iconica maschera Aku Aku, opportunamente posizionato in un hardcase con la copertina originale di Crash Bandicoot per PlayStation sullo sfondo.

È disponibile in Italia da pochissimi giorni, dal 30 novembre per l'esattezza, dunque le probabilità che qualcuno lo possegga già sono piuttosto ridotte. Potete acquistarlo da GameStop, che lo distribuisce in esclusiva, al prezzo di 22,98 euro.

Johnny Silverhand con pistole (Cyberpunk 2077)

Certi personaggi diventano iconici ancor prima di debuttare sugli schermi di casa. È il caso di Johnny Silverhand, rockettaro rivoluzionario interpretato da Keanu Reeves trasformatosi in una celebrità ancor prima del lancio di Cyberpunk 2077. Nel gioco di CD Projekt RED popola la mente del protagonista V accompagnandolo in tutte le sue avventure in giro per Night City, risultando persino giocabile in alcune sequenze ambientate nel passato. Ai suoi fan consigliamo la figure di 9,5 cm disponibile in esclusiva su Amazon, che lo ritrae in una posa da vero eroe d'azione con gli occhiali da sole e due minacciosi revolver in pugno. Costa 20 euro e beneficia dei vantaggi Prime, inclusa la spedizione gratis e veloce per gli abbonati.

Master Chief con il Fucile d'Assalto MA40 (Halo Infinite)

Se parliamo di personaggi leggendari, allora il primo che ci viene in mente è Master Chief, protagonista della serie Halo e icona assoluta di Xbox. Ha salvato l'universo innumerevoli volte, ha ammazzato alieni ben più antichi e grossi di lui, si è schiantato su un pianeta come un meteorite ed è andato alla deriva nello spazio più di una volta, eppure ce l'ha sempre fatta. Taciturno, risoluto e coriaceo, Master Chief merita di essere celebrato con questo Funko Pop! realizzato per accompagnare il lancio di Halo Infinite. La statuina è alta 9,5 cm e ritrae lo Spartan con l'iconico fucile d'assalto MA40, che fa parte della dotazione base dell'UNSC (United Nations Space Command). Dove acquistarlo? Scegliete voi: costa 16,90 euro su Amaozn.it o 15,98 euro da GameStop.

Bonus: Grumpy Pikachu (Pokémon)

Sebbene indissolubilmente legati ai videogiochi, i Pokémon hanno invaso praticamente tutti i media, ottenendo un incredibile successo anche con i cartoni animati, i film al cinema, i giochi di carte collezionabili e non solo. Per questo motivo, con un Funko Pop! dei Pokémon potrete fare felice chiunque, non solo gli appassionati di videogiochi. A tal proposito, vi consigliamo Grumpy Pikachu: il compagno di mille avventure di Ash non riesce a celare la sua tenerezza neppure con un'espressione imbronciata! La miniatura misura 11,4 centimetri d'altezza e può essere acquistata da GameStop a 15,98 euro o da Gamelife a 14 euro.