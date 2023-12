Tre funzionalità esclusive di PS5 che vorremmo su Xbox Series X|S

Sia PlayStation 5 che Xbox Series X|S dispongono di numerose funzionalità, ma ce ne sono alcune che sono esclusive di una o dell’altra piattaforma. Scopriamo quali sono le feature della console Sony che ci piacerebbe vedere anche su quella Microsoft.

Grilletti adattivi e feedback aptico

Fra le caratteristiche più invidiate di PlayStation 5 troviamo sicuramente il DualSense, il peculiare controller di ultima generazione firmato Sony. No, non ci stiamo riferendo alla sua forma (da quel punto di vista, non esiste un form factor oggettivamente migliore e ognuno ha le sue preferenze), ma alle funzionalità esclusive della periferica. Il feedback aptico permette all'intero controller di emettere vibrazioni che, se sfruttate sapientemente dagli sviluppatori, rendono l'esperienza di gioco più coinvolgente. Altra caratteristica è la presenza dei grilletti meccanici, ossia tasti che possono fare più o meno resistenza e, ad esempio, simulare il grilletto di un'arma da fuoco.

Trofeo di Platino

Un'altra funzionalità che molti utenti Xbox desiderano è quella di un riconoscimento equivalente al Trofeo di Platino quando si ottengono tutti gli Obiettivi/Achievement di un determinato titolo. In passato sono emersi più volte rumor e indiscrezioni sul possibile arrivo di qualcosa di simile e non possiamo escludere che in un futuro aggiornamento di sistema possa arrivare una rivoluzione del modo in cui vengono gestiti gli Obiettivi Xbox.

Audio 3D

A chiudere il cerchio c'è l'Audio 3D, un'altra feature di PlayStation 5 che Sony ha realizzato per migliorare la qualità del comparto sonoro dei vari giochi. Inizialmente questo sistema era utilizzabile esclusivamente con le cuffie, ma da un po' di tempo a questa parte è perfettamente compatibile anche con i più tradizionali altoparlanti, inclusi quelli del televisore. Vista la qualità del suono dei videogiochi che la implementano, non sarebbe affatto male avere questa tecnologia anche sulle console del colosso di Redmond.