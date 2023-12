Tre funzionalità utilissime di Xbox Series X che vogliamo anche su PS5: utopia?

Come avrete già letto sulle nostre pagine, vi abbiamo svelato quelle che sono le feature di PlayStation 5 che ci piacerebbe vedere anche su Xbox Series X|S. A questo punto, non ci resta che proporvi anche l’elenco di funzionalità della console Microsoft che vorremmo anche su PS5.

Quick Resume

È inutile far finta di nulla, il Quick Resume è senza alcun dubbio la funzionalità esclusiva della console Microsoft più desiderata dai possessori di PlayStation 5. Poter riprendere un gioco nel giro di pochi istanti è un extra non di poco conto per chi usufruisce principalmente di produzioni single player e speriamo che in futuro, sfruttando anche la potenza dell’SSD, anche Sony decida di fare qualcosa di simile. Chissà, magari sarà uno dei cavalli di battaglia della rumoreggiata PlayStation 5 Pro.

Play Anywhere

Al secondo posto troviamo il Play Anywhere, una funzionalità che inizia ad avere perfettamente senso anche per le produzioni PlayStation. Sony sta popolando sempre di più il mercato PC e sarebbe davvero interessante se, in maniera simile a quanto accade ormai da anni con i giochi Xbox, vi fosse la possibilità di acquistare una sola copia per giocare sia su PC che su PS5, condividendo anche i progressi tra le piattaforme.

Personalizzazione della dashboard

Altra feature di cui i giocatori PlayStation 5 sentono il bisogno è la personalizzazione della dashboard. Su Xbox Series X|S è possibile creare cartelle, modificare il colore delle icone e utilizzare sfondi personalizzati, inclusi quelli animati che vengono costantemente aggiunti con nuovi aggiornamenti firmware. Insomma, vorremmo qualcosa del genere anche sulla console di ultima generazione Sony.