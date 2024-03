Tre giochi di Assassin's Creed che ci hanno proprio deluso: cosa è andato storto?

Tra serie principale e spin-off, Assassin's Creed ha offerto ai giocatori innumerevoli giochi nel corso della sua lunga storia. Non tutti però hanno sorpreso per le loro qualità e, anzi, alcuni episodi hanno lasciato un certo amaro in bocca ai fan.

Di seguito vi citiamo tre Assassin's Creed che ci hanno deluso, non per forza titoli brutti ma che di certo potevano dare molto di più:

Assassin's Creed Bloodlines

C'era più di un motivo per attendere con curiosità Assassin's Creed Bloodlines al momento della sua uscita nel 2009: oltre ad essere pensato interamente per PSP era stato concepito da Ubisoft come seguito diretto dell'originale Assassin's Creed, pronto a rimetterci nei panni di Altair e proseguire la sua storia. All'atto pratico, però, Bloodlines non è riuscito a rispettare le aspettative presentandosi fortemente sottotono sia sul piano ludico che sul fronte narrativo, non aggiungendo nulla di concreto alla serie.

Assassin's Creed Unity

il primo capitolo interamente pensato per la generazione PS4/Xbox One è stato anche uno dei più controversi, complice un lancio nel 2014 disastroso a causa degli innumerevoli bug e problemi tecnici che hanno reso Assassin's Creed Unity quasi ingiocabile in un primo momento. Ubisoft ha poi corretto il tiro nei mesi immediatamente successivi, ma la sensazione è che l'avventura con protagonista Arno non abbia comunque centrato appieno l'obiettivo: nonostante una cura degli interni davvero maniacale, Unity non ha fatto compiere alla serie nessun balzo in avanti e, tra l'altro, il contesto della Rivoluzione Francese risulta anche tra le ambientazioni più deludenti di Assassin's Creed in quanto non è stato sfruttato a dovere. Un vero peccato.

Assassin's Creed Mirage

Intendiamoci, siamo davanti a un gioco con le sue qualità come detto nella nostra recensione di Assassin's Creed Mirage. Tuttavia, per essere stato più volte descritto come un ritorno alle origini del brand, Assassin's Creed Mirage non è riuscito a convincere come avrebbe potuto e dovuto. Complice una certa ripetitività di fondo, una narrativa poco incisiva e un'IA nemica davvero sottotono, l'avventura di Basim ci ha ricordato anche quali erano le maggiori criticità dei primi giochi del franchise senza perfezionarle al meglio. Il richiamo al passato non è dunque bastato per rendere Mirage un prodotto imperdibile.