Tre giochi di Assassin's Creed sottovalutati e da rigiocare

La serie di Assassin's Creed è composta da un ampio numero di giochi principali e spin-off, alcuni memorabili ed altri invece molto meno (curiosi di scoprire qual è il peggior Assassin's Creed ?). Alcuni episodi del brand targato Ubisoft, però, avrebbero meritato molta più considerazione da parte dei fan.

Vi elenchiamo tre giochi di Assassin's Creed sottovalutati che meriterebbero di essere riscoperti, magari proprio pad alla mano:

Assassin's Creed Revelations

All'epoca della sua uscita nel 2011, Assassin's Creed Revelations venne visto come un prodotto volto ad allungare il brodo: i fan attendevano con impazienza l'arrivo del vero e proprio Assassin's Creed III, ma Ubisoft continuava a voler raccontare la storia di Ezio Auditore e sembrava prendere ancora tempo in vista dell'atto finale della storia di Desmond Miles. Non tutti dunque videro di buon'occhio questo titolo, eppure Revelations aveva tanti punti a suo favore: una location evocativa come quella di Costantinopoli, il ritorno di Altair Ibn-La'Ahad attraverso sequenze del passato, e la consueta giocabilità che ha reso la serie così apprezzata. Ma è soprattutto sul fronte narrativo che l'opera sapeva regalare molti spunti interessanti, chiudendo al meglio la storia di Ezio con un epilogo pieno di significato.

Assassin's Creed III Liberation

Spin-off del 2012 ambientato contemporaneamente ai fatti del terzo episodio, Assassin's Creed III Liberation ci metteva nei panni di Aveline de Grandpré e ci calava negli scenari della Louisiana, in un'avventura sicuramente non impeccabile ma che aveva tutte le carte in regola per regalare un'esperienza all'altezza del franchise. Il fatto tuttavia di essere stato originariamente pubblicato su una console poco popolare come PlayStation Vita portò il pubblico ad ignorare Liberation, rimasto all'ombra del terzo capitolo pubblicato poco tempo dopo su console maggiori. L'arrivo delle riedizioni HD e della Remastered negli anni successivi ha comunque permesso al pubblico di poter riscoprire l'avventura di Aveline, dandogli così quella chance che avrebbe meritato sin da subito.

Assassin's Creed Syndicate

Pubblicato nel 2015, Assassin's Creed Syndicate è in un certo senso un capitolo cruciale per la storia del brand: è infatti l'ultimo gioco a seguire lo stile tradizionale della serie prima dell'avvento di Assassin's Creed Origins due anni dopo, che darà il via al filone Action/RPG della serie lasciandosi alle spalle il focus sullo stealth visto sin dagli albori. Anche in seguito al controverso lancio di Assassin's Creed Unity un anno prima, il pubblico aveva fame di cambiamenti e novità, motivo per cui Syndicate venne ignorato da buona parte dei giocatori registrando vendite al di sotto delle aspettative per Ubisoft. Eppure, questo episodio non solo venne pubblicato da subito senza grosse problematiche tecniche (non quanto Unity, quantomeno), ma provava anche a cambiare un po' le carte in tavola mettendoci due protagonisti giocabili ed intercambiabili (Jacob ed Evie Frye) oltre ad un'ambientazione, la Londra Vittoriana, che risulta ancora adesso tra le più affascinanti mai proposte da Assassin's Creed. Forse la sua sfortuna è stata quella di arrivare dopo Unity, in un periodo in cui la popolarità della serie era in calo, con Syndicate che si è ritrovato suo malgrado nel mezzo pagandone il prezzo.

