I tre giochi più belli usciti su PlayStation 5 nel 2023

Il 2023 si è rivelata un'altra annata da incorniciare per l'ecosistema PlayStation, che ha accolto una moltitudine di videogiochi di grande caratura. Tra i tanti, in ogni caso, ce ne sono tre che spiccano sopra tutti gli altri: ecco quali sono i giochi usciti quest'anno che ogni possessore di PS5 dovrebbe aggiungere alla propria collezione.

Marvel's Spider-Man 2

Era l'esclusiva più attesa del 2023 e, grazie all'impegno che i ragazzi di Insomniac Games hanno profuso nella sua realizzazione, non ha deluso le aspettative. Anzi, Marvel's Spider-Man 2 è andato anche oltre, configurandosi con un gioco eccezionale, nonché il primo dello studio californiano a raggiungere un Meta Score di 90 dai tempi di Ratchet & Clank 3! Se siete appassionati di supereroi o, più in generale, di giochi action adventure, l'esclusiva PS5 dovrebbe trovarsi in cima alla vostra lista dei desideri. Stupendo da guardare, bello da giocare e appassionante da vivere, ha tutto quello che dovrebbe avere un prodotto di punta. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Marvel's Spider-Man 2

Baldur's Gate 3

Per fortuna non si è fatto attendere troppo su PlayStation 5, essendoci approdato appena un mese dopo il lancio ufficiale su PC. Baldur's Gate 3 è un gioco che nessuno dovrebbe sottovalutare, trattandosi di una vera e propria pietra miliare del medium videoludico, dopo la quale nulla può più essere lo stesso. Il 9,5 in fondo alla nostra recensione di Baldur's Gate 3 certifica la qualità di una produzione mastodontica, stratificata nel gameplay e profonda nella narrazione, che ha settato nuovi standard a nostro parere difficili da raggiungere per il resto dell'industria.

Resident Evil 4

Capcom è riuscita non solo a rendere giustizia al classico originale, frequentemente annoverato tra i migliori videogiochi della storia, ma anche a portarlo verso nuove vette qualitativa. Quello di Resident Evil 4 è senza ombra di dubbio uno dei miglior remake di sempre, un esempio da seguire per chiunque. Come abbiamo visto nella recensione di Resident Evil 4 Remake, il processo di attualizzazione compiuto dalla casa di Osaka non ha interessato solamente il comparto tecnico, ma anche la struttura dell'avventura (a volte in maniera sottile, altre in maniera più importante) e l'intreccio narrativo (ora più solido e al passo dei tempi). A certificare la bontà dell'intero progetto di rifacimento c'è anche lo splendido DLC Separate Ways, altrettanto consigliato.

Abbiamo fin qui visto quelli che, a nostro parere, sono i giochi usciti nel 2023 che ogni possessore di PlayStation 5 dovrebbe aggiungere alla propria collezione, indipendentemente dallo stato di esclusività. Ci sarebbe piaciuto stilare anche una Top 3 con le migliori esclusive PS5 dell'anno, ma di fatto non avrebbe avuto molto senso, visto che ne sono uscite solo tre: oltre al già citato Marvel's Spider-Man 2, ci sono Final Fantasy 16 e Burning Shores, DLC di Horizon Forbidden West - entrambe di ottima fattura, in ogni caso.