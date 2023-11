Tre giochi brutti usciti su Xbox Series X|S nel 2023

Il 2023 s'è rivelata un'annata particolarmente ricca per gli utenti Xbox, che hanno potuto mettere le mani su fist party di spessore come Starfield, Hi-Fi Rush e Forza Motorsport, peraltro in Game Pass fin dal day one, oltre che su una lunga serie di illustri prodotti terze parti, come Alan Wake 2, Diablo 4, Street Fighter 6, giusto per citarne alcuni.

Bisogna ammettere, tuttavia, che nel 2023 le console di casa Xbox hanno ospitato anche una serie di videogiochi piuttosto brutti. Qualche esempio? Eccone ben tre!

The Lord of the Rings - Gollum (Meta Score 34)

Purtroppo per loro, anche agli appassionati del Signore degli Anelli in possesso di una console Xbox hanno dovuto subire la cocente delusione di The Lord of the Rings - Gollum, un videogioco mediocre in ogni suo aspetto, come certifica l'imbarazzante Meta Score di 34. Una storia poco entusiasmante, un gameplay impreciso ed obsoleto e una presentazione grafica tutt'altro al passo dei tempi non rendono minimamente giustizia ad uno dei franchise più noti ed apprezzati dei nostri tempi.

Greyhill Incident (Meta Score 38)

Il genere horror è uno dei più inflazionati in assoluto e spesso capita di imbattersi in prodotti poco entusiasmanti. Pochi, in ogni caso, possono essere reputati brutti come Greyhill Incident, il cui Meta Score si è fermato a 38. Come abbiamo visto nella nostra recensione di Greyhill Incident, si tratta di un disastro su tutti i fronti, con un comparto tecnico deludente, un gameplay povero e una storia scadente che non gli permettono di essere annoverato neppure tra quei giochi tanto brutti da essere divertenti.

Skull Island: Rise of Kong (Meta Score 23)

Se credete che non è possibile fare di peggio, allora non avete visto Skull Island: Rise of Kong, un gioco ancor più spaventoso del gigantesco mostro che vede come protagonista. Praticamente indifendibile, può tranquillamente essere considerato come il gioco più brutto del 2023. Difficile trovare un titolo più frustrante da giocare e o più brutto da vedere: il suo più grande lascito sono le faccette del protagonista, diventate delle eccellenti basi per i meme.

Menzione speciale: Redfall (Meta Score 56)

Chiariamo: non stiamo dicendo che Redfall è un gioco brutto brutto. Ci duole il cuore, ma dobbiamo ammettere che non è venuto fuori proprio bene. Nonostante le grandi premesse, s'è infatti rivelato un prodotto debole e al di sotto delle aspettative, che si è allontanato dallo stile tipico dello studio di Prey, Dishonored e Deathloop senza trovare particolari fortune ad attenderlo. L'insufficienza (il Meta Score è di 56) è sicuramente dura da digerire per un prodotto di uno studio tanto amato. Forse il suo più grande peccato è proprio quello di essere un gioco first party di un team che ci ha abituati a ben altro. Per fortuna, i ragazzi di Arkane non si sono mai arresi e stanno continuando a lavorare sodo per farlo rinascere. Ci auguriamo vivamente che ci riescano.