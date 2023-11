Tre giochi bruttissimi per PS5 usciti nel 2023 che non avete mai sentito nominare

Quali sono i giochi più brutti del 2023 per PS5? Beh si potrebbe liquidare la questione rispondendo Gollum e Skull Island Rise of Kong. Troppo facile... noi siamo andati oltre, alla ricerca di tre giochi orrendi che non avete (quasi) sicuramente mai sentito nominare. Garantito.

Enchanted Portals

Guardate bene l'immagine qui sotto: vi ricorda qualcosa? Sì, esatto Enchanted Portals è un rip-off di Cuphead, un blando tentativo di imitazione riuscito abbastanza male. Livelli con piattaforme e salti a non finire, co-op, boss battle... eh sì, sembra proprio Cuphead, anche lo stile grafico è davvero molto simile, ma la qualità è lontana anni luce da quella del capolavoro di Studio MDHR

Clive N Wrench

Un platform 3D grezzo come non se ne vedono da almeno 20 anni, tecnicamente indietro di tre generazioni e con un gameplay rifinito a colpi di accetta. Clive è un coniglio, Wrench una scimmietta, i due vivono in simbiosi come Jak & Daxter e Ratchet & Clank, ma scordatevi un gioco anche solo lontanamente simile ai titoli citati. E costa anche 29.99 euro...

Colossal Cave

In teoria vuole essere un gioco di ruolo fantasy stile Skyrim, in pratica è un gioco brutto e privo di qualsivoglia qualità. Caverne, tesori, labirinti, golem... sulla carta c'è tutto, ma nella realtà non funziona nulla, a partire dal comparto tecnico arretrato, passando per un gameplay pieno di problemi. Non ci siamo proprio.

Bonus: Altair Breaker

Lo mettiamo come bonus perché Altair Breaker è uscito su PlayStation VR2: un gioco di combattimento con le spade assolutamente rotto in ogni suo aspetto. Gameplay non pervenuto, meccaniche di combattimento non funzionanti, storia del tutto assente. Se amate i giochi trash sviluppati malissimo, qui c'è pane per i vostri denti.