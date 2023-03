Tre giochi di Dragon Ball da rigiocare aspettando Budokai Tenkaichi 4

Bandai Namco ha letteralmente sorpreso tutti con l'annuncio di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. I fan dell'opera di Akira Toriyama sono esplosi di gioia per il futuro arrivo di un nuovo episodio della serie, sebbene per il momento tutto tace su una possibile finestra di lancio.

Considerato che il prossimo Budokai Tenkaichi è presumibilmente ancora molto distante dall'uscita sul mercato, per ingannare l'attesa può essere una buona idea concentrarsi su altri popolari giochi incentrati sulle gesta di Goku e dei Guerrieri Z, sia recenti che d'annata. Ecco dunque tre giochi di Dragon da rigiocare in attesa di Budokai Tenkaichi 4:



Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball Z Kakarot

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3

L'apprezzato Picchiaduro diè considerato tra i migliori giochi di Dragon Ball dell'ultima generazione. Pubblicato originariamente nel gennaio del 2018,è stato ampiamente supportato dagli sviluppatori con nuovi contenuti, personaggi aggiuntivi e costanti bilanciamenti al gameplay che un poco alla volta lo hanno reso un prodotto sempre più completo e godibile. La presenza di una storia originale lo rende inoltre interessante non solo per i fan di lunga data, ma anche per chi vuole godersi un bel Picchiaduro senza necessariamente conoscere a fondo tutti gli eventi della serie.Seppur magari non impeccabile, l'opera sviluppata dasi può considerare a tutti gli effetti come un'enciclopedia videoludica di. L'Action/RPG di stampo open world ripercorre tutti gli eventi narrati nelle varie saghe, offrendo ai giocatori combattimenti spettacolari e tantissime attività secondarie con cui intrattenersi per decine di ore.resta tra le produzioni più interessanti degli ultimi anni collegate al franchise, offrendo una piacevole alternativa di stampo avventuroso ai tipici Picchiaduro di Dragon Ball.Se siete ancora in possesso di unao di una, perché allora non rigiocarsi l'ultimo esponente principale dell'iconica serie prossima al suo ritorno? Il terzo capitolo è sostanzialmente il gioco di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi più bello : spettacolare da giocare, ricchissimo di contenuti e con un roster letteralmente sconfinato comprensivo anche dei comprimari meno noti. La speranza è che il futuro Budokai Tenkaichi 4 riparta da questo episodio per ampliarlo in termini di gameplay e riproponendo un roster altrettanto ricco come in questa occasione.