Tre giochi giapponesi imperdibili aspettando il nuovo Like A Dragon Infinite Wealth

Like A Dragon Infinite Wealth si prepara a proseguire le storie di Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu attraverso un'avventura che si prospetta ricchissima di contenuti. Il nuovo episodio della serie proseguirà sulla scia JRPG inaugurata dal predecessore, e può dunque far gola a tanti amanti del genere.

A tal proposito, ecco tre giochi simili a Like A Dragon Infinite Wealth per gameplay, atmosfere o ambientazione che meritano la vostra attenzione se ancora non li avete mai giocati:

NEO The World Ends With You

Vero, in termini di giocabilità NEO The World Ends With You ha uno stile differente rispetto ad Infinite Wealth, ma ad accomunare le due produzioni è il modo con cui viene gestito il mondo di gioco e la sua caratterizzazione. Proprio come la serie di Yakuza/Like A Dragon in generale, l'opera prodotta da Square Enix è un autentico tributo al Giappone, nello specifico a Tokyo e la sua cultura, da sempre cuore pulsante anche della serie SEGA. Se dunque volete sperimentare un modo alternativo di vivere l'iconica metropoli nipponica, NEO è il gioco che fa per voi.

Persona 5

Forse il nome più scontato, considerato che già il precedente Yakuza Like A Dragon è tra i giochi da tenere d'occhio se avete amato Persona 5. Effettivamente l'acclamato JRPG di Atlus ha diversi punti in comune con l'opera di Ryu Ga Gotoku Studio: il gameplay di Persona 5 ha infatti diversi punti in comune con i più recenti Like A Dragon ruolistici, ed anche la gestione del mondo di gioco e delle attività secondarie segue uno stile simile ai giochi con protagonista Ichiban. Dopo Infinite Wealth in caso sapete già con cos'altro cimentarvi.

Shin Megami Tensei V

Se dobbiamo parlare dei migliori JRPG a turni degli ultimi anni, Shin Megami Tensei V merita obbligatoriamente la menzione. L'esclusiva per Nintendo Switch ha conquistato critica e pubblico per una qualità semplicemente eccezionale delle sue meccaniche di gioco, il suo grado di sfida, la grande longevità e la splendida direzione artistica, rivelandosi uno dei punti più alti mai toccati dal brand nel corso della sua lunga storia. Da recuperare quanto prima se ancora non lo avete fatto vostro.

Bonus: gli Yakuza in stile Action/Adventure

Suggerimento decisamente scontato, ma a suo modo ci potrebbe stare. Prima della svolta JRPG con Yakuza Like A Dragon, infatti, il brand era noto per il suo stile Action/Adventure brawler, tuttavia l'impostazione di esplorazione, minigiochi, narrativa ed attività collaterali è rimasta la medesima nonostante il cambio di genere. Se dunque avete scoperto la serie proprio con la prima avventura di Ichiban, riscoprire i predecessori potrebbe essere una buona idea: la nostra recensione di Like A Dragon Gaiden vi illustra le caratteristiche dell'ultimo spin-off, tornato alle origini ludiche del franchise.