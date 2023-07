Tre giochi da giocare a luglio su PlayStation 5

L'estate videoludica è storicamente avara di uscite e al momento non sembrano esserci grosse produzioni capaci di spaccare il mercato all'orizzonte. Si tratta dunque di un ottimo periodo per concentrarsi sui giochi dalle ambizioni più contenute (ma non meno interessanti) oppure per recuperare qualcosa che vi siete lasciati sfuggire nei mesi scorsi.

Se il caldo vi offusca i pensieri e non riuscite a decidere cosa giocare sulle vostre PS4 e PlayStation 5, allora ci pensiamo noi ad offrirvi tre differenti suggerimenti cercando di coprire le esigenze più disparate.

Alan Wake Remastered per PS4 e PS5

Se PlayStation è sempre stata la vostra piattaforma di gioco principale, allora è altamente probabile che non abbiate mai giocato ad Alan Wake, rimasto confinato su Xbox e PC per molti anni. Per fortuna, in tempi recenti lo scrittore maledetto si è affacciato anche su PS4 e PS5 in versione rimasterizzata, e si dà il caso Alan Wake Remastered sia uno dei giochi di luglio 2023 per PlayStation Plus Essential. Alan Wake Remastered verrà messo a disposizione degli abbonati a tutti i piani di PlayStation Plus a partire da martedì 4 luglio, dunque se avete una sottoscrizione attiva vi consigliamo di approfittarne senza indugio, anche e soprattutto perché il 17 ottobre arriva Alan Wake 2.

F1 23 per PS4 e PS5

Luglio 2023 è un mese caldissimo per tutti i fan della Formula 1, dal momento che prevede ben quattro Gran Premi, tutti in terra europea. Domani 2 luglio si corre a Spielberg in Austria, mentre il 9 luglio si vola a Silverstone in Gran Bretagna, il 23 luglio nei pressi di Budapest in Ungheria e il 30 luglio a Spa-Francorchamps in Belgio. Per questo motivo, suggeriamo a tutti gli appassionati di replicare le gesta dei propri piloti preferiti in F1 23, giunto sul mercato poche settimane fa con un cospicuo carico di novità, tra cui un modello di guida migliorato, una fisica rivista, una nuova distanza di gara, i nuovi circuiti di Las Vegas e Losail, e una modalità storia tutta nuova. Leggete la recensione di F1 23.

Oxenfree II Lost Signals per PS4 e PS5

Se cercate qualcosa di più particolare, allora tenete d'occhio Oxenfree II: Lost Signals, seguito dell'acclamato gioco d'avventura Oxenfree in uscita il il 12 luglio e attualmente disponibile al preordine al prezzo di 23,99 euro (o 17,99 euro se avete un abbonamento a PlayStation Plus). Ambientato cinque anni dopo il gioco originale, Oxenfree II: Lost Signals vede Riley Poverly tornare nella sua città natale di Camena per indagare su una serie in fenomeni paranormali: delle onde elettromagnetiche stanno improvvisamente causando interferenze con le apparecchiature elettriche, i televisori si accendono e si spengono e le stazioni radio non possono proseguire le trasmissioni.

La storia prende forma in base alla scelte compiute durante i dialoghi e alle relazioni instaurate nel corso dell'avventura, una meccanica ulteriormente potenziata dai walkie-talkie, che consentono di intrattenere dei conversazioni da qualsiasi punto del gioco. Nonostante siano presenti dei collegamenti con l'originale, la storia può essere considerata stand-alone. Per maggiori dettagli leggete la nostra anteprima di Oxenfree 2.