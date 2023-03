Tre giochi da giocare a marzo 2023 su Nintendo Switch

Marzo è appena agli inizi, ma promette da subito di regalare grande intrattenimento a tutti gli appassionati Nintendo con alcune uscite molto intriganti. Scopriamo tre giochi in uscita su Nintendo Switch a marzo da giocare assolutamente.

Metroid Prime Remastered - 3 marzo

E' vero, Metroid Prime Remastered è già disponibile in formato digitale dallo scorso febbraio. Tuttavia in molti hanno atteso l'uscita dell'edizione fisica prima di godersi il capolavoro firmato Retro Studios tirato a lucido in questa versione rimasterizzata. E come conferma la nostra recensione di Metroid Prime Remastered, siamo davanti ad un ritorno degno del massimo rispetto, che ripropone la prima, indimenticabile avventura in 3D di Samus Aran in una veste tecnica perfezionata e che fa dunque splendida figura ancora oggi. Ora che l'edizione retail è arrivata nei negozi, non ci sono più scuse per non riscoprire questo grande classico dell'era GameCube.

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse - 9 marzo

Un survival horror sicuramente di nicchia, ma parte di una serie che nel suo piccolo si è ritagliata il suo spazio nel cuore degli appassionati del genere. L'avvento della riedizione di Project Zero Mask of the Lunar Eclipse (noto anche come Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse) è un'occasione d'oro per riscoprire l'episodio più sconosciuto della serie: la versione originale, pubblicata su Wii nel 2008, non ha infatti mai varcato i confini nipponici impedendo così ai fan occidentali di potersi godere il quarto capitolo principale della serie Tecmo. Lo sbarco su Switch il 9 marzo sarà finalmente l'occasione per colmare la lacuna.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - 17 marzo

Un prequel/spin-of di Bayonetta che si presenta profondamente diverso rispetto alla serie principale. Mentre la trilogia è caratterizzata da un frenetico gameplay Stylish Action, Bayonetta Origins è invece un'avventura maggiormente incentrata su puzzle e fasi platform, che vede la giovanissima Cereza interagire con il demone Cheshire per trovare la via attraverso una foresta proibita. Il nostro provato di Bayonetta Origins vi permette di approfondire ulteriormente le vostre conoscenze con il gioco, in attesa del suo debutto sul mercato.